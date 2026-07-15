واکنش قاطع مالزی به ادعای حضور اسرائیلی ها؛ اخراج فوری در صورت شناسایی

«انور ابراهیم»، نخست‌وزیر مالزی، امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که هر تبعه اسرائیلی در این کشور شناسایی شود، بلافاصله اخراج خواهد شد؛ این اظهارات همزمان با بررسی ادعاهایی درباره مشارکت یک اسرائیلی در فعالیت‌های یک مجتمع اقامتی در ایالت جنوبی جوهور مطرح شده است.

جوان آنلاین: انور ابراهیم با اشاره به اینکه دولت ادعاهای مربوط به دست داشتن یک تبعه اسرائیلی در فعالیت‌های یک مجتمع اقامتی خصوصی در جوهور را بررسی می‌کند، گفت که نهادهای ذی‌ربط در حال بررسی این ادعاها هستند و دولت در صورتی که صحت آنها تأیید شود، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد کرد.

به گزارش ایرنا، نخست‌وزیر مالزی اظهار داشت: در صورتیکه هر اسرائیلی را پیدا کنیم، بلافاصله او را اخراج خواهیم کرد، زیرا ما اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم.

دارندگان گذرنامه اسرائیلی به طور کلی بدون دریافت مجوز ویژه اجازه ورود به خاک مالزی را ندارند، چرا که این کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد.

پس از آنکه دولت ایالت جوهور خواستار انجام تحقیقات فدرال درباره ادعاهای مطرح‌شده پیرامون مرکزی موسوم به «نت‌ورک اسکول» (Network School)، یک مجتمع اقامتی-آموزشی نوپای مستقر در جوهور، شد، وزارت کشور مالزی تحقیقات خود را آغاز کرد.

همچنین اداره مهاجرت مالزی روز چهارشنبه اعلام کرد که بررسی وضعیت ۲۶۶ تبعه خارجی در این مجتمع بین‌المللی نشان داده است که تمامی این افراد دارای مدارک معتبر مهاجرتی هستند، اما تحقیقات درباره ادعاهای مطرح‌شده همچنان ادامه دارد.

«کانال خبری آسیا» در این باره گزارش داد که «نت‌ورک اسکول» خود را یک مجتمع خصوصی اقامتی و آموزشی برای کارآفرینان فناوری، بنیان‌گذاران استارتاپ‌ها، برنامه‌نویسان و دورکارها در منطقه «فارست سیتی» ایالت جوهور معرفی می‌کند.

این مجموعه در روزهای اخیر پس از انتشار ادعاهایی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر حضور اتباع اسرائیلی در برنامه‌های آن با استفاده از گذرنامه کشور دوم، در کانون توجه قرار گرفت.