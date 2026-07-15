عبدالباری عطوان تحلیلگر عرب با تاکید بر اینکه آمریکا همانطور که از افغانستان، عراق و ویتنام گریخت از منطقه خلیج‌فارس نیز فرار خواهد کرد، گفت: ترامپ با مواضع احمقانه خود واقعا نمی‌داند چه می‌کند.

جوان آنلاین: «عبدالباری عطوان» در یک نوار ویدئویی به تحلیل و بررسی تازه ترین تحولات مربوط به جنگ تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران پرداخت و تاکید کرد که آمریکا در نهایت ناچار می شود از تنگه هرمز فرار کند.

به گزارش ایرنا، وی همچنین با اشاره به حمله عربستان به فرودگاه صنعا و پاسخ انصار الله به آن و حمله به فرودگاه سعودی «ابها» گفت جنگ فرودگاهها در حال آغاز است.

وی مواضع ترامپ در جنگ تجاوزکارانه علیه ایران را بزرگترین خدمت ناخواسته او به ایران توصیف کرد و گفت اکنون ایران تاکید دارد که عبور از تنگه هرمز فقط با موافقت آن امکان پذیر است نه حمایت آمریکا.

عطوان نوشت: این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که با فشار لابی‌های صهیونیستی به دنبال جنگ است و هنگامی که شاهد شکست تمام تهدیدها علیه ایران و تلاش برای کنترل تنگه هرمز بود، اکنون از محاصره مجدد دریایی علیه ایران صحبت می‌کند آن هم در حالی که ایران به هر گونه تجاوز آمریکا خیلی زود پاسخ می‌دهد و بر همین اساس حمله آمریکا به شهرهایی در جنوب ایران با پاسخ فوری ایران به سه کشتی شامل دو نفتکش قطری و یک نفتکش عربستانی روبه رو شد.

پیام ایران کاملا روشن است: هیچکس از تنگه هرمز عبور نمی‌کند مگر با موافقت ما نه با حمایت آمریکا.

ترامپ اکنون به دنبال محاصره دریایی ایران است؛ اقدامی که یک بار با شکست روبه رو شد و پس از آن شاهد میانجیگری پاکستان بین آمریکا و ایران بودیم و دیدیم که واشنگتن از تمام شروط اصلی خود به ویژه دست برداشتن ایران از غنی سازی اورانیوم و نیز پرونده موشک‌های بسیار پیشرفته آن کوتاه آمد، بنابراین باید پرسید اکنون محاصره مجدد بنادر ایران برای چیست؟

موفقیت ایران در گرفتار کردن آمریکا در جنگ فرسایشی

این تحلیلگر عرب با تاکید بر اینکه محاصره دریایی ایران به هیچ وجه نتیجه‌ایی نخواهد داشت، تصریح کرد: ایران در کشاندن آمریکا به یک جنگ فرسایشی منطقه‌ای بزرگ موفق شد؛ جنگی که آمریکا فقط با شکست از آن بیرون خواهد رفت و همانطور که از افغانستان و عراق و پیش از آن از ویتنام گریخت، از ایران، تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عرب فرار خواهد کرد. برادران ما در منطقه خلیج فارس باید درک کنند که آمریکا فرار می‌کند و می‌رود اما ایران باقی می‌ماند و همسایه ما و مثل ما یک کشور اسلامی است.

در مورد اظهارات ترامپ مبنی بر دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز باید گفت که او برای تامین حمایت این کشتی‌ها، عوارض می‌خواهد؛ کشتی هایی که حامل نفت و گاز خلیج فارس هستند. او با قلدری، درخواست خود را قانونی می‌کند و همین باعث قانونی شدن درخواست ایران مبنی بر دریافت عوارض از کشتی‌ها به نسبت بسیار کمتر از مبلغ درخواستی ترامپ است.

آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس و اردن بیش از ۵۰ پایگاه دارد و از این کشورها می‌خواهد که در برابر حمایتی که دریافت می‌کنند، عوارض و مالیات پرداخت کنند. تاکید می‌کنم آمریکا از این منطقه فرار خواهد کرد و سوال من از کشورهای منطقه این است که چرا در برابر عوارض ۲۰ درصدی آمریکا از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز سکوت کردید اما با همین درخواست ایران با عددی بسیار کمتر مخالف هستید؟

مواضع احمقانه ترامپ در قبال ایران

عطوان افزود: این یک موضوع بسیار روشن است و بارها تکرار می‌کنم که آمریکا فرار خواهد کرد و ترامپ واقعا نمی‌داند چه می‌کند و چه بسا گذشت زمان ثابت کند که بیشترین خدمت را به ایران، مواضع احمقانه ترامپ کرد و همین حماقت است که کنترل کامل منطقه را در اختیار ایران قرار خواهد داد و یک بار دیگر ایران تمام توان خود را بر اساس یک نقشه راهبردی مبتنی بر صبر زیاد به کار خواهد گرفت.

این تحولات در حالی است که اسرائیل در وضعیت اسفباری قرار دارد و اوضاع داخلی بسیار متشنج آن را تحت فشار قرار داده است.

اهرم های قدرت ایران در برابر آمریکا

عطوان در ادامه گفت: ایران عملا یک بمب اتمی به نام تنگه هرمز دارد اما یک موضوع اتمی دیگر با قدرت ویرانگری بیشتر که در اختیار ایران است، تسلط و تاثیرگذاری بر بهای انرژی در سراسر جهان است، زیرا ۲۰ درصد نفت و گاز جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند که تحت کنترل این کشور خواهد بود. اما بمب اتمی سوم، باب المندب است که به موازات تنگه هرمز قرار دارد.

اکنون درگیری بین عربستان سعودی و جنبش انصار الله در یمن آغاز شده است و جنگ فرودگاه در برابر فرودگاه شکل گرفته است زیرا شاهد حمله به فرودگاه صنعا بودیم و دیدیم که با حمله به فروگاه ابها در عربستان به آن پاسخ داده شد. چه بسا جنگ فرودگاهها بین دو کشور گسترش یابد که امیدوارم چنین نشود و میانجی‌ها وارد عمل شوند و آن را متوقف کنند. به هر حال آمریکا به دنبال وارد کردن عربستان به جنگ با ایران و یمن و محور مقاومت است که این به نفع هیچ کسی در منطقه نیست.

ترامپ که یک دلال و بنده پول و سود است، اکنون ناگهان تغییر کرده است و با اطمینان در مورد سرنوشت رهبر جدید ایران و سرنوشت او صحبت می‌کند، اما باید از رئیس جمهور آمریکا پرسید اظهارات شما بر چه اساسی است؟ این مرد دیوانه است.

این تحلیلگر عرب در پایان گفت: آمریکا گرفتار راهبرد صبر طولانی و جنگ فرسایشی ایران شده است و به هیچ وجه در جنگ با آن پیروز نخواهد شد و کشورهای خلیج فارس را تنها رها خواهد کرد و در حالی به دلیل وجود پایگاههای خود در این کشورها، درخواست مالیات کرده است که این پایگاهها نه از این کشورها و نه از آمریکا حمایت نکرد بلکه به وبال و باری بر دوش آنان تبدیل شده است.