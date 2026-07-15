جوان آنلاین: «آوی اشکنازی» به روزنامه صهیونیستی «معاریو» گفت: نتانیاهو کنترل خود را از دست داده و جنون او تهدیدی برای سقوط اسرائیل است. وی افزود: اگر (رژیم) اسرائیل فردی از گوشت و پوست و خون بود و نه یک رژیم سیاسی، به احتمال زیاد دیروز با عجله به بخش مراقبتهای ویژه در یکی از مراکز پزشکی بزرگ منتقل میشد.
به گزارش ایرنا، روزنامه صهیونیستی معاریو همچنین به سفر روز گذشته نتانیاهو به شهر هستهای «دیمونا» در جنوب سرزمینهای اشغالی پیش برگزاری از انتخابات کنست (پارلمان) رژیم اسرائیل اشاره کرد و نوشت: نتانیاهو پس از آنکه اسرائیلیها علاقه کمی به سفرش به دیمونا نشان دادند، پایگاه تاریخی لیکود (حزب حاکم) را از دست داد، که نشانه بدی برای او پیش از انتخابات است.