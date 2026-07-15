الاخبار: ریاض درخواست میانجیگری با صنعاء را دارد

در حالی که ریاض به دنبال مهار تنش شکل گرفته با صنعاء از طریق میانجیگری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است، صنعاء بر واکنش نظامی تاکید داشته و اعلام کرده که توقف حملات به لغو محاصره فرودگاه صنعاء و اجرای تعهدات توافق‌شده بستگی دارد.

جوان آنلاین: در حالی که صنعاء به همه شرکت‌های هواپیمایی غیرنظامی درباره خطرات عبور از حریم هوایی عربستان هشدار داده و تاکید کرد که قصد دارد فرودگاه‌های عربستان را تا زمان رفع محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعاء و ازسرگیری بدون مانع همه پروازهای تجاری بسته نگه دارد، ریاض در ساعات اخیر میانجیگری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را با هدف کاهش تنش‌ها با انصارالله آغاز کرده است.

به گزارش ایسنا، برخی منابع سیاسی آگاه به روزنامه الاخبار لبنان گفتند، در این راستا میانجیگری‌های عمان و قطر آغاز شده و عربستان در گفتگو با طرف‌های میانجی‌ها مدعی شده که «مسوول هدف قرار دادن فرودگاه صنعاء نیست، بلکه دولت وابسته به یمن (دولت مستعفی یمن) مسوولیت حمله به فرودگاه را بر عهده گرفته است.»

اما یک منبع نظامی یمنی روایت سعودی‌ها را رد کرد و به الاخبار گفت: نیروهای صنعاء نوع موشک‌های استفاده شده در حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعاء را شناسایی کرده‌اند، هواپیمایی که این حمله را انجام داد، سعودی بود و موشک‌هایی که برای هدف قرار دادن باند فرودگاه استفاده شدند، موشک‌های تاکتیکی «استورم شدو» ساخت انگلیس با بُرد ۵۰۰ کیلومتر بودند که منحصرا در اختیار نیروهای سعودی قرار دارند.

در حالی که فرودگاه بین‌المللی ابها در جنوب عربستان پس از حملات نیروهای انصارالله از ۲ روز قبل بسته شده، مرکز اطلاع‌رسانی انصارالله روز گذشته نقشه جدیدی از اهداف را منتشر کرد که شامل تمام فرودگاه‌های عربستان بود که نشان‌دهنده عزم این جنبش برای گسترش حملات خود به سایر فرودگاه‌های عربستان با وجود تلاش‌های مداوم ریاض برای توقف کامل تنش همراه با تعهد به ازسرگیری پروازهای تجاری به فرودگاه صنعاء و حل بحران اقتصادی است.

ریاض در بحبوحه نگرانی‌هایش از گسترش تنش‌ها، هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل به یمن را تحت فشار قرار داده تا تلاش‌های گسترده‌ای برای توقف تنش‌ها را در پیش بگیرد. دفتر گروندبرگ ساعاتی پس از دعوت از همه طرف‌ها به خویشتنداری اعلام کرد که او روز گذشته علاوه بر برگزاری جلساتی با مقامات عمانی، با محمد عبدالسلام، رئیس هیات مذاکره‌کننده صنعاء نیز دیدار کرده و تمرکز در این جلسات بر کاهش تنش‌ها و دستیابی به مسیری مورد توافق برای حفظ آرامش نسبی بوده است.

اگرچه دفتر گروندبرگ جزئیات پیشنهادی او به عبدالسلام را فاش نکرد اما برخی کارشناسان ناظر احتمال می‌دهند که برخی تعهدات از سوی سازمان ملل برای تکمیل بحث درباره مسائل مربوط به آتش‌بس بشردوستانه، به ویژه پرداخت حقوق کارمندان دولت، بازگشایی جاده‌ها، لغو تحریم هوایی فرودگاه‌ها و آزادی زندانیان و بازداشت‌شدگان داده شده است.

با این حال برخی منابع نظامی در صنعاء به الاخبار گفتند که عملیات نظامی علیه عربستان تنها ضامن اجرای هرگونه توافقی است. آنها افزودند، درخواست عربستان برای مداخله سازمان ملل پس از حمله به فرودگاه ابها بخشی از تلاش‌های این کشور برای جلوگیری از حملات بیشتر و به تاخیر انداختن حل مسائل مورد اختلاف در مذاکرات است.

نیروهای انصارالله روز گذشته اعلام کردند که موفق شده‌اند یک فروند هواپیمای شناسایی «وینگ لونگ ۲» متعلق به عربستان را در حین اجرای ماموریت‌های خصمانه بر فراز استان البیضاء سرنگون کنند.