باغچه لی: ایران حق دارد از امنیت خود دفاع کند

جوان آنلاین: دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی و متحد اردوغان در ترکیه در سخنانی در پارلمان این کشور با اشاره به اقدام اخیر ارتش تروریستی آمریکا مبنی بر حمله مجدد به خاک ایران گفت که بیاثر کردن توافق پیش از گذشت حتی یک ماه از امضای آن و حمله مجدد به خاک ایران، اراده برای صلح را متزلزل کرده است.
به گزارش مهر، وی با تاکید بر اینکه «طرف ایرانی مورد حمله قرار گرفته و شهروندانش کشته شدهاند»، ابراز داشت: این حقایق باید دیده شوند. ارزیابی این رویداد به عنوان یک حمله مستقل و منفک از توافق، منصفانه و وجدانی نیست. چرا که اعتماد به صلح خدشهدار شده است.
باغچه لی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: هیچ دولتی نمیپذیرد و رضایت نمیدهد که در حین انتظار برای محافظت از خود توسط توافقی که امضا کرده است، مورد حمله قرار گیرد. ایران حق دارد از امنیت خود محافظت کند. نگرانیها ممکن است در میز مذاکره مطرح و گفتگو شود، اما این نگرانیهای امنیتی نمیتواند بهانهای برای ایجاد بحرانی بزرگتر شود.
وی با انتقاد از تناقض در مواضع ترامپ گفت که توافق را نمیتوان با تصمیمات شخصی پیش برد.