جوان آنلاین: شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش النجباء عراق در توییتی گفت: نمادهای عراقی و مقاومت مثل شهید ابومهدی المهندس، نایب رئیس الحشد الشعبی و شهید سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و دیگر شخصیتها بسیار فراتر و بالاتر از آن سر متعفن دونالد ترامپ احمق و قاتل قرار دارند. این فاسدان دزد نمیتوانند برای مدتی طولانی با توهم سرقت نفت و ثروت عراق دلخوش باشند؛ چه از طریق دزدی مستقیمی که هماکنون مرتکب آن میشوند و چه در پوشش سرمایهگذاریهای مشکوک.
به گزارش ایسنا، وی افزود: آنها به هیچ وجه نمیتوانند عراق را تسلیم کنند. مقاومت در کمین است و نیروهایشان را از زمین و هوا بیرون خواهد راند و تمام توطئههایشان را ناکام خواهد گذاشت. برای حل مشکل مهم ملت یعنی بحران برق که از دوره صدام به یک مشکل دائمی تبدیل شده و ثابت شده که تمام مشکلات عراق به دلیل شرکتهای فاسد آمریکایی است که نیروگاههای توزیع برق را از ۲۰۰۳ تاکنون اداره میکنند، از دولت عراق میخواهیم این شرکتهای مشکوک را بیرون براند و آن را با شرکتهای مورداعتماد به عنوان گامی نخست برای آغاز مبارزه با فساد بیگانه در عراق اخراج کند.