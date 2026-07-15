کد خبر: 1368922
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

حزب الله: توافق چارچوب ننگین ترین توافق در تاریخ جهان است

حزب الله: توافق چارچوب ننگین ترین توافق در تاریخ جهان است عضو ارشد حزب الله لبنان، توافق چارچوب را ننگین ترین توافق در جهان خواند و گفت که در هیچ جای دنیا چنین توافقی با اشغالگران امضا نمی کنند که حتی یک کلمه به نفع کشور در آن وجود نداشته باشد.

جوان آنلاین: حسن فضل‌الله نماینده مجلس لبنان و عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» با اشاره به اینکه ملت لبنان اطمینانی به دولت کنونی خود ندارند، تصریح کرد که دولت برای حفاظت از مردم، آزادسازی سرزمین، و دفاع از حاکمیت ملی تلاش نمی‌کند؛ بلکه با توافق اخیر، الگویی را ارائه کرده که در آن از زمین، ملت، حاکمیت و حقوق مشروع خود دست کشیده است و مبنای عملش، تأمین منافع لبنان نیست.

به گزارش مهر، وی دغدغه دولت را یافتن راهی برای تضعیف عوامل قدرت لبنان دانست و تاکید کرد که این دغدغه از وابستگی دولت به برنامه‌های خارجی با هدف تضعیف مقاومت و خلع سلاح آن ناشی می‌شود.

فضل‌الله افزود: هر کس توافق چارچوب را بخواند و آشنایی حداقلی با حقوق، قانون اساسی و توافقات بین‌المللی داشته باشد، درمی‌یابد که تمام مفاد توافق، به نفع دشمن است و حتی یک بند و بلکه یک کلمه هم در آن به نفع لبنان وجود ندارد.

این عضو ارشد حزب الله، توافق چارچوب را «بدترین توافق در تاریخ دولت‌ها» دانست و تاکید کرد که هیچ حاکمیتی در جهان وجود ندارد که با یک دولت اشغالگر چنین توافقی کرده باشد.

فضل‌الله در تشریح عملکرد حزب الله در شرایط کنونی ابراز داشت: ما با این مرحله با حکمت، شجاعت و آمادگی دائمی برای مقابله با همه خطرات برخورد می‌کنیم. با وجود همه اتفاقات در تنگه هرمز، در نهایت باید به توافقی رسید. جمهوری اسلامی برای تحمیل معادله‌ای در منطقه تلاش می‌کند که به نفع منطقه و کشور ما خواهد بود. ما اعتماد کاملی به رهبری جمهوری اسلامی و ملت ایران داریم که با هم به راهکار مطلوب برسیم؛ راهکاری که در عقب‌نشینی دشمن از سرزمین ما، توقف تمام اشکال تجاوز، بازگشت مردم ما، آزادی اسرا و بازسازی نهفته است؛ این‌ها قواعدی است که بر اساس آن کار می‌کنیم.

وی در خصوص موضوع آوارگان گفت: رنج روزمره ملت ما، بخشی از فشار و جنگی است که رژیم صهیونیستی بر کشورمان تحمیل کرده است. ما با تمام توان برای کاهش آلام مردم تلاش می‌کنیم، زیرا این را مسئولیتی شرعی، اخلاقی و ملی می‌دانیم... . البته مسئولیت اصلی بازسازی خانه‌ها و بازگرداندن مردم به روستاها بر عهده دولت است، زیرا بودجه‌های دولتی در اختیار آن‌هاست. اما ما به عنوان حزب‌الله، هر چه در توان داریم، انجام می‌دهیم؛ چرا که جدایی بین مقاومت و مردم وجود ندارد و تمام امکانات حزب‌الله امروز در این نبرد انسانی و اجتماعی به کار گرفته شده است.

برچسب ها: حسن فضل الله ، حزب الله لبنان ، اسرائیل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

در مأمن خورشید

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

ترامپ در بن‌بست 

انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی

قدردانی پزشکیان از حضور سران کشور‌ها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر

شعر وسیله‌ای برای رشد زبان، تخیل و عواطف کودک است

سنگ تمام کشاورزان  در جنگ اقتصادی

پسر شیشه‌ای مادرش را به قتل رساند و فرار کرد 

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

رؤیای فرار «دالتون‌ها» با طلا و دلار به خارج نقش برآب شد + گفت‌وگو با متهم

مبارزه با استکبار تا لحظه آخر 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

ارتش و سپاه تروریست‌های تجزیه طلب را در هم کوبیدند

نقره‌داغ حمله‌کنندگان به پل ریلی آق‌قلا  باید به اندازه اهمیت آن بزرگ باشد 

تقدیر از فرمانده نیروی دریایی سپاه برای تحکیم ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز

قبل از خرید موبایل و تبلت، برای بچه‌ها کتاب بخریم 

حملات جنایتکارانه آمریکا نقض فاحش بند‌های ۱ و ۵ یادداشت تفاهم است

ظرفیت حرم مطهر رضوی تکمیل شد

ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌ها و مراکز راهبردی آمریکا در منطقه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار