تصمیم عجیب فیفا برای فینال جام جهانی

فیفا قصد دارد وقفه بین دو نیمه فینال جام جهانی ۲۰۲۶ را از ۱۵ دقیقه به ۳۰ دقیقه افزایش دهد.

جوان آنلاین: روزنامه تایمز انگلیس در گزارشی اعلام کرد که دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ برای نخستین بار با برنامه‌ای ویژه در بین دو نیمه همراه خواهد بود و به همین دلیل، زمان استراحت مسابقه از ۱۵ دقیقه معمول به حدود ۳۰ دقیقه افزایش می‌یابد.

بر اساس این گزارش، فیفا در نظر دارد با الگوبرداری از مسابقه سوپربول، اجرای زنده هنرمندان مطرح موسیقی جهان را در بین دو نیمه فینال جام جهانی برگزار کند. گفته می‌شود گروه BTS، جاستین بیبر، شکیرا، گروه کلدپلی و مدونا از جمله هنرمندانی هستند که برای حضور در این برنامه در نظر گرفته شده‌اند.

طبق ادعای روزنامه تایمز، افزایش زمان استراحت علاوه بر برگزاری این اجرای ویژه، فرصت بیشتری را در اختیار شبکه‌های تلویزیونی برای تحلیل اتفاقات نیمه نخست مسابقه قرار خواهد داد.

فینال جام جهانی ۲۰۲۶ روز ۲۸ تیر در ورزشگاه «نیویورک - نیوجرسی» برگزار خواهد شد و فیفا قصد دارد با اجرای این برنامه، یکی از متفاوت‌ترین و پرمخاطب‌ترین فینال‌های تاریخ این رقابت‌ها را رقم بزند.

با این حال، فیفا تاکنون به صورت رسمی جزئیات مربوط به مدت زمان استراحت بین دو نیمه و اسامی هنرمندان حاضر در این مراسم را اعلام نکرده و گزارش روزنامه تایمز در حد گمانه‌زنی رسانه‌ای است.