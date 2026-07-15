کد خبر: 1368919
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

تحلیلگر صهیونیست: فروپاشی اسرائیل از ارتش شروع شده است

تحلیلگر صهیونیست: فروپاشی اسرائیل از ارتش شروع شده است یک تحلیلگر برجسته صهیونیست فروپاشی اسرائیل را صرفاً مسئله زمان دانسته گفت: این فروپاشی از ارتش آغاز شده است.

جوان آنلاین: در حالی که طی دوره اخیر هشدارها درباره فروپاشی رژیم صهیونیستی در محافل این رژیم بیشتر شده است و چند روز قبل اسحاق برک، ژنرال ارشد صهیونیست در مقاله‌ای علناً درباره سقوط قریب‌الوقوع اسرائیل حرف زد، آوی اشکنازی، خبرنگار و تحلیلگر امور نظامی رژیم اشغالگر در این زمینه در مقاله‌ای اعلام کرد: لحظاتی وجود دارد که شما به‌طور زنده به آنچه پیش‌روی‌تان اتفاق می‌افتد نگاه می‌کنید و متوجه می‌شوید که کل سازه‌ای که پیش‌روی‌تان ساخته شده است، در شرف فروپاشی، نابودی و تبدیل شدن به تلی از آوار است.

وی افزود: آنچه در روزهای پایانی بیست و پنجمین دوره کنست اتفاق می‌افتد، مسیر فروپاشی اسرائیل است و ما در این زمینه اغراق نمی‌کنیم. در اینجا مسئله نه نامه هشدارآمیز ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش است که دو روز قبل به نخست وزیر و وزیر جنگ ارسال شد و نه صرفاً بار عملیاتی بر دوش نظامیان ارتش، بلکه داستان بسیار عمیق‌تر و پیچیده‌تر از این حرف‌هاست.

اشکنازی ادامه داد: اسرائیل در بحبوحه یک فروپاشی عظیم تأسیس شد و دیوید بن گوریون در آن زمان توانست میدان مین اختلافات را در جامعه اسرائیل خنثی کند یک جامعه واحد با یک ارتش واحد و سیستم‌های قضایی، انتظامی و امنیتی رسمی به‌وجود بیاورد، اما اشتباه بزرگ بن‌گوریون این بود که به‌جای تنظیم یک قانون اساسی واقعی، به حریدی‌ها در جامعه اسرائیل جایگاه ویژه‌ای داد و آنها را از هر چیزی معاف و مصون کرد؛ حتی خدمت سربازی در ارتش.

این تحلیلگر نظامی برجسته صهیونیست تأکید کرد: اسرائیل بر مبنای ساختار نظامی تأسیس شد و هدف از ایجاد ارتش، متحد کردن مهاجران یهودی، کاهش شکاف‌های اجتماعی و ایجاد یک هویت مشترک اسرائیلی میان همه مهاجران بود، در واقع ایدئولوژی ارتش اسرائیل محافظت از کل قوم یهود بود و یهودیان آن را به‌اندازه سنگ‌های دیوار ندبه مقدس می‌دانستند.

وی تأکید کرد: در گذشته کسانی که برای خدمت در ارتش پذیرفته نمی‌شدند به‌گونه‌ای میان مردم راه می‌رفتند که کاملاً مشخص بود خجالت‌زده و شرمسار هستند، اما در سال‌های اخیر، به‌دلیل تغییرات سیاسی، وضعیت جدیدی پدید آمده است که در آن بخش کاملی از جمعیت، که حدود ۱۸٪ از کل جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند، خواستار رهایی از تعهدات خود در قبال ارتش هستند.

تحلیلگر مذکور صهیونیست تصریح کرد: تصمیمات کابینه در مورد قانون خدمت سربازی، راه را برای فروپاشی ارتش هموار می‌کند و در واقع درِ اصطبل را باز می‌گذارد و اسب‌ها را به فرار دعوت می‌کند، بنابراین اکنون بحث بر سر این نیست که کجا و چه‌زمانی باید به خدمت سربازی رفت، بلکه بحث بر سر این است؛ آیا اصلاً ورود به ارتش ارزشش را دارد و آیا منطقی است که اسرائیلی‌ها به خدمت سربازی بروند؟

آوی اشکنازی گفت: کابینه اسرائیل با اقدامات خود ساختار اسرائیل را در هم شکسته است و متلاشی شدن، فروریختن و تبدیل به ویرانه شدن اسرائیل فقط مسئله زمان است.

در ادامه این مقاله آمده است: نهاد سیاسی اسرائیل طی سال‌های گذشته به‌ویژه در دوره اخیر به‌شکل قابل‌توجهی بر نهاد نظامی مسلط شده است و قدرت آن از ارتش بیشتر است و زمانی که ارتش نتوانست وظایف محول‌شده به خود را انجام دهد، عمق این فاجعه را خواهیم فهمید، اما تا آن زمان خیلی دیر می‌شود، زیرا کل ساختار اسرائیل از هم خواهد پاشید.

دو روز قبل هم اسحاق برک، ژنرال معروف صهیونیست و مسئول سابق رسیدگی به شکایات نظامیان این رژیم که از منتقدان برجسته سیاست‌های کابینه و ارتش رژیم اشغالگر است، در مقاله جدیدی که در روزنامه عبری معاریو تحت عنوان «روز قیامت»، منتشر شد، به بررسی سناریوهای خطرناکی که پیشِ‌روی رژیم صهیونیستی در منطقه قرار دارد پرداخت و با هشدار درباره فروپاشی قریب‌الوقوع این رژیم، اعلام کرد: وضعیت فعلی اسرائیل به‌طرز وحشتناکی یادآور مسافران کشتی تایتانیک است.

اسحاق برک با تشبیه جامعه صهیونیستی به کشتی تایتانیک تأکید کرد: در حالی که بخش بزرگی از جمعیت در حال نوشیدن، خوردن و حتی رقصیدن روی عرشه هستند، به‌نظر می‌رسد هیچ کس متوجه کوه یخ وحشتناکی که درست روبه‌روی آنهاست، نیست. دقایقی قبل از فاجعه، مسافران کشتی در توهم امنیت زندگی می‌کردند، همان‌طور که بسیاری در اسرائیل امروز ترجیح می‌دهند چشم خود را ببندند.

این ژنرال صهیونیست تأکید کرد: اسرائیل در لبه پرتگاه قرار گرفته است و سقوط آن از همیشه نزدیک‌تر است و هیچ معجزه‌ای آن را نجات نخواهد داد، بنابراین باید از دل‌بستن به امیدهای واهی دست برداریم و قبل از اینکه خیلی دیر شود کاری انجام دهیم.

برچسب ها: صهیونیست ، اسرائیل ، نتانیاهو
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

در مأمن خورشید

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

ترامپ در بن‌بست 

انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی

غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر

قدردانی پزشکیان از حضور سران کشور‌ها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

شعر وسیله‌ای برای رشد زبان، تخیل و عواطف کودک است

سنگ تمام کشاورزان  در جنگ اقتصادی

پسر شیشه‌ای مادرش را به قتل رساند و فرار کرد 

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

رؤیای فرار «دالتون‌ها» با طلا و دلار به خارج نقش برآب شد + گفت‌وگو با متهم

مبارزه با استکبار تا لحظه آخر 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

ارتش و سپاه تروریست‌های تجزیه طلب را در هم کوبیدند

نقره‌داغ حمله‌کنندگان به پل ریلی آق‌قلا  باید به اندازه اهمیت آن بزرگ باشد 

تقدیر از فرمانده نیروی دریایی سپاه برای تحکیم ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز

قبل از خرید موبایل و تبلت، برای بچه‌ها کتاب بخریم 

حملات جنایتکارانه آمریکا نقض فاحش بند‌های ۱ و ۵ یادداشت تفاهم است

ظرفیت حرم مطهر رضوی تکمیل شد

ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌ها و مراکز راهبردی آمریکا در منطقه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار