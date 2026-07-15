تحلیلگر صهیونیست: فروپاشی اسرائیل از ارتش شروع شده است

جوان آنلاین: در حالی که طی دوره اخیر هشدارها درباره فروپاشی رژیم صهیونیستی در محافل این رژیم بیشتر شده است و چند روز قبل اسحاق برک، ژنرال ارشد صهیونیست در مقالهای علناً درباره سقوط قریبالوقوع اسرائیل حرف زد، آوی اشکنازی، خبرنگار و تحلیلگر امور نظامی رژیم اشغالگر در این زمینه در مقالهای اعلام کرد: لحظاتی وجود دارد که شما بهطور زنده به آنچه پیشرویتان اتفاق میافتد نگاه میکنید و متوجه میشوید که کل سازهای که پیشرویتان ساخته شده است، در شرف فروپاشی، نابودی و تبدیل شدن به تلی از آوار است.
وی افزود: آنچه در روزهای پایانی بیست و پنجمین دوره کنست اتفاق میافتد، مسیر فروپاشی اسرائیل است و ما در این زمینه اغراق نمیکنیم. در اینجا مسئله نه نامه هشدارآمیز ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش است که دو روز قبل به نخست وزیر و وزیر جنگ ارسال شد و نه صرفاً بار عملیاتی بر دوش نظامیان ارتش، بلکه داستان بسیار عمیقتر و پیچیدهتر از این حرفهاست.
اشکنازی ادامه داد: اسرائیل در بحبوحه یک فروپاشی عظیم تأسیس شد و دیوید بن گوریون در آن زمان توانست میدان مین اختلافات را در جامعه اسرائیل خنثی کند یک جامعه واحد با یک ارتش واحد و سیستمهای قضایی، انتظامی و امنیتی رسمی بهوجود بیاورد، اما اشتباه بزرگ بنگوریون این بود که بهجای تنظیم یک قانون اساسی واقعی، به حریدیها در جامعه اسرائیل جایگاه ویژهای داد و آنها را از هر چیزی معاف و مصون کرد؛ حتی خدمت سربازی در ارتش.
این تحلیلگر نظامی برجسته صهیونیست تأکید کرد: اسرائیل بر مبنای ساختار نظامی تأسیس شد و هدف از ایجاد ارتش، متحد کردن مهاجران یهودی، کاهش شکافهای اجتماعی و ایجاد یک هویت مشترک اسرائیلی میان همه مهاجران بود، در واقع ایدئولوژی ارتش اسرائیل محافظت از کل قوم یهود بود و یهودیان آن را بهاندازه سنگهای دیوار ندبه مقدس میدانستند.
وی تأکید کرد: در گذشته کسانی که برای خدمت در ارتش پذیرفته نمیشدند بهگونهای میان مردم راه میرفتند که کاملاً مشخص بود خجالتزده و شرمسار هستند، اما در سالهای اخیر، بهدلیل تغییرات سیاسی، وضعیت جدیدی پدید آمده است که در آن بخش کاملی از جمعیت، که حدود ۱۸٪ از کل جمعیت اسرائیل را تشکیل میدهند، خواستار رهایی از تعهدات خود در قبال ارتش هستند.
تحلیلگر مذکور صهیونیست تصریح کرد: تصمیمات کابینه در مورد قانون خدمت سربازی، راه را برای فروپاشی ارتش هموار میکند و در واقع درِ اصطبل را باز میگذارد و اسبها را به فرار دعوت میکند، بنابراین اکنون بحث بر سر این نیست که کجا و چهزمانی باید به خدمت سربازی رفت، بلکه بحث بر سر این است؛ آیا اصلاً ورود به ارتش ارزشش را دارد و آیا منطقی است که اسرائیلیها به خدمت سربازی بروند؟
آوی اشکنازی گفت: کابینه اسرائیل با اقدامات خود ساختار اسرائیل را در هم شکسته است و متلاشی شدن، فروریختن و تبدیل به ویرانه شدن اسرائیل فقط مسئله زمان است.
در ادامه این مقاله آمده است: نهاد سیاسی اسرائیل طی سالهای گذشته بهویژه در دوره اخیر بهشکل قابلتوجهی بر نهاد نظامی مسلط شده است و قدرت آن از ارتش بیشتر است و زمانی که ارتش نتوانست وظایف محولشده به خود را انجام دهد، عمق این فاجعه را خواهیم فهمید، اما تا آن زمان خیلی دیر میشود، زیرا کل ساختار اسرائیل از هم خواهد پاشید.
دو روز قبل هم اسحاق برک، ژنرال معروف صهیونیست و مسئول سابق رسیدگی به شکایات نظامیان این رژیم که از منتقدان برجسته سیاستهای کابینه و ارتش رژیم اشغالگر است، در مقاله جدیدی که در روزنامه عبری معاریو تحت عنوان «روز قیامت»، منتشر شد، به بررسی سناریوهای خطرناکی که پیشِروی رژیم صهیونیستی در منطقه قرار دارد پرداخت و با هشدار درباره فروپاشی قریبالوقوع این رژیم، اعلام کرد: وضعیت فعلی اسرائیل بهطرز وحشتناکی یادآور مسافران کشتی تایتانیک است.
اسحاق برک با تشبیه جامعه صهیونیستی به کشتی تایتانیک تأکید کرد: در حالی که بخش بزرگی از جمعیت در حال نوشیدن، خوردن و حتی رقصیدن روی عرشه هستند، بهنظر میرسد هیچ کس متوجه کوه یخ وحشتناکی که درست روبهروی آنهاست، نیست. دقایقی قبل از فاجعه، مسافران کشتی در توهم امنیت زندگی میکردند، همانطور که بسیاری در اسرائیل امروز ترجیح میدهند چشم خود را ببندند.
این ژنرال صهیونیست تأکید کرد: اسرائیل در لبه پرتگاه قرار گرفته است و سقوط آن از همیشه نزدیکتر است و هیچ معجزهای آن را نجات نخواهد داد، بنابراین باید از دلبستن به امیدهای واهی دست برداریم و قبل از اینکه خیلی دیر شود کاری انجام دهیم.