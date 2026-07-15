پلیس آمریکا اعلام کرد مردی در ایالت یوتا که یک شهروند مسلمان را با ضربات متعدد چاقو مجروح کرده است، در بازجویی‌ها اعتراف کرده قربانی را صرفا به دلیل مسلمان بودن هدف قرار داده است؛ حمله‌ای که بار دیگر نگرانی‌ها درباره افزایش اسلام‌هراسی و جرایم ناشی از نفرت در آمریکا را برجسته کرده است.

جوان آنلاین: یک مرد در ایالت یوتا به اتهام حمله با چاقو به یک مرد مسلمان و وارد کردن چندین ضربه به وی بازداشت شد. پلیس آمریکا اعلام کرد که متهم در بازجویی‌ها گفته است قربانی را به دلیل مسلمان بودن هدف قرار داده است.

بر اساس اسناد ارائه‌شده به دادگاه که روز سه‌شنبه (۲۳ تیر) منتشر شد، پلیس اعلام کرد متهم گفته است «قصد دارد مسلمانان را بکشد» و در صورت آزادی، به دلیل اقدامات خشونت‌آمیز، باورهای افراطی و برنامه‌ریزی برای حملات تلفات‌جمعی، «تهدیدی جدی برای امنیت عمومی» محسوب می‌شود.

این حادثه در روز دوشنبه(۲۲ تیر) یک مرکز خرید ایالت یوتا، رخ داد. پلیس در گزارش خود اعلام کرد قربانی که در یکی از غرفه‌های مرکز خرید مشغول به کار بود، از نواحی مختلف بدن دچار جراحات متعدد ناشی از ضربات چاقو شده و خونریزی شدیدی داشت.

طبق سوابق زندان، «پیتر مایکل لارسن» ۴۸ ساله، به اتهام اقدام به قتل و حمل غیرقانونی سلاح خطرناک بازداشت و به زندان شهرستان سالت‌لیک منتقل شده است. قربانی، مردی مسلمان بود که در یکی از غرفه‌های مرکز خرید فعالیت می‌کرد.

در گزارش بازداشت پلیس آمده است که متهم اعتراف کرده «قربانی را با قصد کشتن و صرفا به دلیل مسلمان بودن او هدف قرار داده است.»

یکی از دوستان قربانی نیز صفحه‌ای برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی ایجاد کرده و نوشته است که این مرد مسلمان ۱۵ ضربه چاقو خورده و به چندین عمل جراحی نیاز دارد.

چندین سازمان مدافع حقوق مسلمانان، از جمله شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی، این حمله را محکوم کردند.

فعالان حقوق مدنی در آمریکا می‌گویند اسلام‌هراسی طی بیش از دو دهه گذشته، از زمان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱(۲۰ شهریور ۱۳۸۰)، افزایش یافته و در سال‌های اخیر نیز به دلیل سیاست‌های ضد مهاجرتی، گسترش جریان‌های برتری‌طلب سفیدپوست و پیامدهای جنگ رژیم صهیونیستی در غزه تشدید شده است.

از جمله حملات مرگبار علیه مسلمانان در سال‌های اخیر می‌توان به قتل یک کودک ۶ ساله مسلمان در ایالت ایلینوی در سال ۲۰۲۳(۱۴۰۲ خورشیدی) اشاره کرد که عامل آن به ۵۳ سال زندان محکوم شد.. همچنین در سال جاری میلادی، تیراندازی به یک مسجد در شهر سن‌دیگو به کشته شدن پنج نفر، انجامید.