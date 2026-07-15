جمعیت الوفاق اسلامی بحرین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد رژیم این کشور علیه روحانیون شیعه بازداشت‌شده دست به ارتکاب نقض‌های شدید حقوق بشری می‌زند و این افراد در بازداشتگاه‌های محرمانه تحت شکنجه، تحقیر و رفتارهای مبتنی بر انگیزه‌های طایفه‌ای قرار دارند.

جوان آنلاین: جمعیت الوفاق اسلامی بحرین اعلام کرد بر اساس اطلاعاتی که آن را «دقیق و نگران‌کننده» توصیف کرده، رژیم بحرین با علمای شیعه بازداشت‌شده در بازداشتگاه‌های محرمانه برخوردهای خشونت‌آمیز و تحقیرآمیز انجام می‌دهد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش المنار، در این بیانیه آمده است که این افراد با ضرب‌وشتم، توهین، تهدید، اجبار به امضای اعترافات اجباری و رفتارهایی با انگیزه‌های طایفه‌ای مواجه هستند. برخی از رؤسای حوزه‌های علمیه و روحانیون شیعه در بازداشت، از دسترسی به دارو و شرایط مناسب نگهداری محروم شده‌اند.

جمعیت الوفاق، پادشاه و نخست‌وزیر بحرین را مسئول این اقدامات دانسته و از سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و دولت‌ها خواسته است برای توقف نقض حقوق روحانیون شیعه مداخله کنند.

این بیانیه پس از آن صادر شده است که رژیم بحرین طی هفته‌های گذشته به بهانه‌های واهی کارزاری را علیه شیعیان به راه انداخته و شمار قابل توجهی از آنها ازجمله چند روحانی را بازداشت کرده است.