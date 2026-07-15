شرایط سخت استقلالِ خالی از ستاره برای حضور در لیگ و آسیا

جوان آنلاین: روز گذشته یاسر آسانی که یکی از مهره‌های کلیدی آبی‌پوشان در فصل گذشته بود، قراردادش را فسخ کرد، خبری شوکه کننده برای هواداران این تیم که با پنجره بسته نقل و انتقالاتی مواجه هستند. پیش از این منیر الحدادی نیز گفته بود که به ایران نمی‌آید.

استقلال به دلیل نیمه تمام ماندن مسابقات فصل گذشته لیگ برتر به عنوان تیم صدرنشین مجوز حضور در لیگ نخبگان آسیا را بدست آورد. پنجره بسته اجازه تقویت استقلال را نمی‌دهد. در همین حال علی تاجرنیا، سرپرست باشگاه استقلال اعلام کرد این باشگاه سال گذشته به اندازه کافی خرید خوب داشته و در عین حال از فدراسیون فوتبال درخواست کرد به دلیل حضور استقلال در آسیا تعداد سهمیه جذب بازیکن خارجی برای نماینده ایران افزایش یابد.

نگاهی به وضعیت فعلی استقلال نشان می‌دهد، معضل اصلی این تیم فقط جذب بازیکن جدید نیست. بعد از جدایی یاسر آسانی، منیر الحدادی، موسی جنپو و احتمالا دوکنز نازون، در حال حاضر بازیکنان خارجی آبی‌پوشان جلال‌الدین ماشاریپوف و رستم آشورماتوف هستند، ماشاریپوف مصدوم است و احتمالا چند ماهی دور از میادین خواهد بود و آشورماتوف هم به لطف پولی که روز گذشته دریافت کرد، تنها خارجی استقلال به شمار می‌رود.

از طرفی، آنتونیو آدان، عارف غلامی، آرمین سهرابیان و ابوالفضل جلالی در لیست خروج قرار گرفتند. قرارداد نفراتی چون علیرضا کوشکی، محمدحسین اسلامی و روزبه چشمی تمدید نشده است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد برخی از بازیکنان خواهان افزایش عجیب قراردادشان شده‌اند که با توجه به محدودیت‌هایی هلدینگ خلیج فارس . باشگاه، امکان افزایش چند برابری وجود ندارد.

به این بازیکنان باید رامین رضاییان را هم اضافه کرد که با وجود اینکه یک سال دیگر با استقلال قرارداد دارد، به دنبال حضور در اروپاست. بندی در قرارداد او وجود دارد که می‌تواند با پرداخت مبلغی نه چندان زیاد جدا شود.

استقلال در حالی تمریناتش را پیگیری می‌کند که علاوه بر نبودن مهره‌های اصلی، بازیکنانی چون سعید سحرخیزان و اسماعیل قلی‌زاده را به دلیل حضور در اردوی تیم امید نیز در اختیار ندارد.

در واقع با توجه به این مسائل استقلال هم اکنون تبدیل به تیمی معمولی شده، آن هم در شرایطی که رقیبانی مثل پرسپولیس، تراکتور تبریز، سپاهان و ... خودشان را تقویت کرده‌اند. استقلال با این شرایط بسیار کار سختی در لیگ برتر و آسیا خواهد داشت. فراموش نکنیم آبی‌پوشان فصل گذشته با حضور ستاره‌هایی مثل یاسر آسانی، منیر الحدادی و ... نتایج ضعیفی در آسیا گرفتند.

در زیر نگاهی داریم به نفرات حال حاضر استقلال:

دروازه‌بان: حبیب فرعباسی + دو بازیکن سهمیه امید و جوانان

مدافعان میانی: عارف آقاسی، سامان فلاح و رستم آشورماتوف

مدافع چپ: حسین گودرزی

مدافع راست: صالح حردانی و سامان تورانیان

هافبک دفاعی: امیرمحمد رزاقی‌نیا و ابوالفضل زمانی

هافبک میانی: مهران احمدی و اسماعیل قلی‌زاده

مهاجمان: سعید سحرخیزان، محمدرضا آزادی