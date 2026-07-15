با ادامه تعلیق پروازهای هوایی به فرودگاه بین‌المللی أبها در عربستان بعد از حملات ارتش یمن به این فرودگاه، هشدارهای بین‌المللی درباره سفر به این فرودگاه صادر شده است.

جوان آنلاین: درحالی پروازهای هوایی به فرودگاه بین‌المللی أبها عربستان بعد از حملات یمن به این فرودگاه به حالت تعلیق درآمده است، تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی امارات و عربستان سفرهایشان را از فرودگاه بین‌المللی أبها و به مقصد این فرودگاه لغو کردند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش المسیره، شرکت فلای دبی تمام پروازهای خود را به فرودگاه‌های أبها و نجران لغو کرد.

شرکت هواپیمایی قاهره نیز از لغو پروازها به شهر أبها خبر داد. این تصمیم به دلیل بسته شدن فرودگاه بین‌المللی أبها است که در معرض حمله موشکی ارتش یمن قرار گرفت. ارتش یمن در واکنش به حملات عربستان به فرودگاه صنعا، فرودگاه أبها و منطقه العسیر را هدف قرار داد.

در سایه ادامه هشدارهای غرب نسبت به خطرات سفر به عربستان از طریق فرودگاه أبها، منابع در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس می‌گویند لغو سفرهای شرکت‌های هواپیمایی عربی و بین‌المللی به فرودگاه‌های عربستان ادامه دارد.

این مسئله به دلیل نگرانی نسبت به ازسرگیری عملیات یمن است.

دولت کانادا از اتباعش خواست از طریق فرودگاه أبها به عربستان سفر نکنند.

این تحولات نشان می‌دهد که شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی هشدارهای نیروها

ی مسلح یمن را جدی می‌گیرند و این مسئله باعث می‌شود نظام عربستان تنها یک گزینه داشته باشد و آن هم تسلیم شدن در برابر خواسته یمنی‌ها باشد.

عربستان بستن سه فرودگاه در داخل این کشور و فرودگاه أبها را به دلیل ترس از تکرار حملات ارتش یمن تمدید کرده است.