صنعا: عربستان به مرحله «نه جنگ، نه صلح» پایان داد

یکی از مسؤولان وزارت خارجه دولت صنعا اعلام کرد حمله عربستان به فرودگاه بین‌المللی صنعا، پایان‌بخش مرحله «نه جنگ، نه صلح» بوده است.

جوان آنلاین: عبدالله صبری، یکی از مسؤولان وزارت خارجه دولت صنعا، در گفت‌وگو با شبکه خبری المیادین خاطرنشان کرد که عربستان با حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا، عملاً به وضعیت «نه جنگ، نه صلح» پایان داده و مسؤولیت کامل پیامدهای این اقدام را بر عهده گرفته است.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه افزود: طرف سعودی تیر خلاص را به وضعیت نه جنگ، نه صلح شلیک کرد. مرحله جدیدی از تشدید تنش آغاز شده است؛ مرحله‌ای که صرفاً به شکستن محاصره فرودگاه صنعا محدود نمی‌شود، بلکه هدف آن خاتمه بخشیدن به تجاوز و رفع کامل محاصره یمن است.

صبری همچنین تأکید کرد که مرحله طولانی «نه جنگ، نه صلح» با تعلل و طفره‌روی عربستان در اجرای تعهدات و ارائه راهکارهای سیاسی همراه بوده و ریاض به جای پاسخ مثبت به مطالبات مشروع مردم یمن، بار دیگر مسیر تجاوز نظامی را در پیش گرفته است.

وی ادامه داد: شکستن این محاصره چه با قدرت نظامی چه از طریق راهکارهای سیاسی انجام خواهد شد و الان توپ در زمین عربستان است. راه‌های سیاسی همچنان وجود دارد، به شرط آن که با حقوق مردم یمن تناقض نداشته و اوضاع را به روال قبل بازنگرداند.

این مقام یمنی با اشاره به فعال شدن معادله «فرودگاه در برابر فرودگاه و محاصره در برابر محاصره» تصریح کرد که اقدام اخیر یمن تنها نخستین گام در مسیر شکستن محاصره است و این روند ادامه خواهد یافت.

وی همچنین تصریح کرد که درهای راه‌حل سیاسی همچنان باز است، اما این راه‌حل باید کامل، جامع و تضمین‌کننده حقوق ملت یمن باشد و نباید کشور را به شرایط پیشین و وضعیت فرسایشی «نه جنگ، نه صلح» بازگرداند.

عبدالله صبری در پایان اظهار داشت که عربستان اکنون تنها یک گزینه پیش رو دارد و آن، اعلام آمادگی برای بازگشت به مذاکرات بر پایه پایان تجاوز و رفع کامل محاصره است.

پس از آنکه ارتش یمن با بمباران فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی عربستان، به هدف قرار گرفتن فرودگاه صنعا از سمت ریاض پاسخ داد، رویارویی میان صنعا و ریاض وارد مرحله جدیدی از تشدید شد، تحولی که خطر فروپاشی آتش‌بس و بازگشت درگیری به چرخه رویارویی آشکار را به همراه دارد.

این اظهارات پس از آن بیان شد که پیشتر نیروهای مسلح یمن با اعلام فعال شدن معادله «فرودگاه در برابر فرودگاه و محاصره در برابر محاصره»، به تمامی شرکت‌های هواپیمایی هشدار دادند تا زمان رفع محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعا، از عبور از حریم هوایی عربستان خودداری کنند. این اقدام پس از حمله عربستان به فرودگاه صنعا و حمله متقابل یمن به فرودگاه أبها صورت گرفت.

روز دوشنبه جنگنده‌های عربستان در ۶ حمله هوایی فرودگاه صنعا را هدف قرار دادند و هر ۲ باند فرودگاه را از کار انداختند. هدف از این اقدام جلوگیری از نشستن هواپیمای ایرانی حامل هیئت یمنی شرکت‌کننده در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید ایران در این فرودگاه بود، هدف هواپیمای ایران نیز ممانعت از تثبیت محاصره سعودی-آمریکایی علیه یمن بود. پس از بمباران، هواپیما به سمت فرودگاه حدیده که ۱۱ سال قبل تعطیل شده بود، تغییر مسیر داد و به سلامت فرود آمد. برخی کارشناسان این اقدام را پیشرفتی قابل توجه دانستند که نشان‌دهنده توانایی صنعا در تحمیل معادله لغو محاصره است.