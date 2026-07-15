مراکش حریف ایران در رقابت های ترکیبی شد

جوان آنلاین: این دوره از مسابقات که دوشنبه ۲۳ تیر ماه با حضور ۸ تیم چین، ایران، مراکش، تایلند، هند، کره جنوبی، روسیه، قزاقستان به میزبانی کره جنوبی در شهر «چانچئون» آغاز شده فردا پنجشنبه ۲۵ تیرماه با برگزاری رقابت های بخش ترکیبی به پایان می رسد.

به گزارش مهر، در این بخش تیم کشورمان با ترکیب محمد حسین بختیاری، امیرسینا بختیاری و امیرضا صادقیان، هستی محمدی، یلدا ولی نژاد و باران نعمتی در مرحله نخست به مصاف مراکش خواهد رفت و در صورت برتری برای صعود به نیمه نهایی به دیدار برنده مبارزه تایلند و کره جنوبی خواهد رفت.

در آن سوی جدول هم چین با روسیه و هند با قزاقستان پیکار می کنند.

تیم ملی ایران در گروه دختران به مدال برنز دست یافت و در در بخش مردان همان دور نخست به تایلند باخت و حذف شد.