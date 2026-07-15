گروهی از قانونگذاران دموکرات آمریکایی پس از دیدار با رئیس‌جمهوری کوبا تصریح کردند این جزیره تحت فشار شدید و خفقان‌آورِ دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا قرار دارد؛ آنها «لغو تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر دوش مردم کوبا سنگینی می‌کند» را از واشنگتن خواستند.

جوان آنلاین: در بیانیه‌ مشترکی که توسط ماکسین دکستر، مارک پوکان، ترزا لگر فرناندز و دلیا سی. رامیرز، نمایندگان مجلس آمریکا منتشر شده، آمده است: محاصره سوخت که ایالات متحده بر کوبا تحمیل کرده است، موجب رنج و مشقت بی‌رویه برای آسیب‌پذیرترین اقشار مردم کوبا شده است.

آنها که برای مشاهده مستقیم سیاست «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ علیه کوبا به این کشور سفر کردند، خواهان لغو «تحریم‌های ظالمانه» شدند.

این نمایندگان در جریان سفر چهار روزه خود در کوبا با نمایندگان بخش‌های مختلف جامعه مدنی دیدار کردند؛ کسانی که «در یک نکته اتفاق نظر داشتند: اینکه آن‌ها زیر فشارِ خفه‌کننده دستورهای اجرایی کنونی و محاصره اقتصادی طولانی‌مدت، در تنگنا قرار گرفته‌اند.»

آنها همزمان با توصیف وضعیت به عنوان یک «بحران انسانیِ رو به وخامت»، خاطرنشان کردند که واشنگتن «هیچ مدرکی دال بر اینکه کوبا تهدیدی فوری برای امنیت ملی» ایالات متحده محسوب می‌شود، ارائه نکرده است.

قانونگذاران آمریکایی همچنین افزودند: ما معتقدیم هرگونه بهانه‌ای برای آغاز یک عملیات نظامی غیرقانونی، فاقد مجوز علیه این جزیره، فاجعه انسانیِ وخیمی را تشدید خواهد کرد، نیروهای مسلح ایالات متحده را در معرض خطری غیرضروری قرار خواهد داد و به همان مردمی که مدعی حمایت از آن‌ها هستیم، آسیب خواهد رساند.

این بیانیه توسط برونو رودریگس وزیر امور خارجه کوبا، در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه و بازتاب قرار گرفت و وی نوشت: همان‌طور که خودشان اذعان دارند، کوبا تهدید نیست؛ بلکه این محاصره است که تهدید محسوب می‌شود.

رودریگس افزود: نمایندگان آمریکایی در طول سفر به کوبا و از طریق تبادل نظر مستقیم، شاهد مجازات شدید جمعی بودند که دولت ایالات متحده مردم کوبا را در معرض آن قرار می‌دهد. آنها تاثیر سیاست نسل‌کشی غیرانسانی که در جنوب فلوریدا تدوین و توسط وزیر امور خارجه (اشاره به مارکو روبیو) اجرا شد را دیده‌اند.

آمریکا بیش از ۶ دهه است که تحریم اقتصادی و تجاری علیه کوبا را حفظ کرده است. این تحریم‌ها که به شدت بر اقتصاد این کشور تاثیر گذاشته، اکنون با اقدامات قهری و یکجانبه متعدد کاخ سفید تقویت شده است.

دولت آمریکا از ابتدای سال جاری میلادی، سیاست «فشار حداکثری» علیه کوبا را در پیش گرفته است؛ سیاستی که شامل تشدید محاصره اقتصادی، اعمال تحریم‌های جدید با دامنه فرامرزی و تهدیدهای مکرر به مداخله نظامی از سوی ترامپ بوده است.

از سوم ژانویه (۱۳ دی) با ربوده شدن نیکلاس مادورو در جریان تجاوز نظامی آمریکا به خاک ونزوئلا، کوبایی‌ها با قطع جریان نفت تحت تاثیر قرار گرفتند؛ دولت ترامپ محاصره انرژی را اعمال کرد که مانع از رسیدن همه محموله‌های خارجی نفت به کوبا شده است، محموله‌هایی که کوبا از مکزیک نیز دریافت می‌کرد؛ این وضعیت خاموشی‌ها را نیز در کوبا به شدت افزایش داده است.

دولت آمریکا به تازگی و در چارچوب بسته جدید تحریم‌ها علیه این جزیره، وزارت گردشگری کوبا (Mintur) که یکی از بخش‌های راهبردی و مهم اقتصاد این کشور به شمار می‌رود، در فهرست تحریم‌ها قرار داد.