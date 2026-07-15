یک مهاجر دیگر قربانی عملکرد ماموران گمرک آمریکا شد

مرگ یک مهاجر دیگر در نتیجه عملکرد ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) که سومین حادثه مرگبار مرتبط با این نهاد فدرال ظرف یک هفته بشمار می‌رود، دولت دونالد ترامپ را به تعلیق موقت بازرسی خودروها واداشت.

جوان آنلاین: مقامات به این نشریه آمریکایی اعلام کردند که یک مهاجر ۲۸ ساله صبح دیروز (سه‌شنبه) پس از برخورد با یک تریلر حین فرار از دست ماموران «اداره مهاجرت و گمرک» (ICE) در «سنت آگوستین» ایالت فلوریدا، جان خود را از دست داد. این سومین مورد از مرگ مهاجران در آمریکا تنها ظرف یک هفته است.

به گفته مقامات، این مرد همراه با سه نفر دیگر در خوردویی حضور داشت که از دست ماموران اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) و تحقیقات امنیت داخلی (HSI) فرار می‌کردند. گشت بزرگراه فلوریدا (FHP) به نیوزویک گفت که او حین عبور از جاده ایالتی در مسیر با یک کامیون تصادف کرده و جان خود را از دست داده است.

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، فرد جانباخته را تبعه مکزیک شناسایی کرد، اما جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نداد.

نیوزویک خاطرنشان می‌کند که مرگ این جوان ۲۸ ساله اندکی پس از تیراندازی‌های مرگبار به سمت دو مهاجر در ایالت‌های مین و تگزاس صورت می‌گیرد که واکنش‌های بسیاری در خصوص سیاست مهاجرتی ترامپ برانگیخت.

انجی نیکسون عضو دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت فلوریدا، پس از مرگ این جوان مکزیکی تبار در پلتفرم «ایکس» از ماموران اداره مهاجرت و گمرک انتقاد کرد و نوشت: یک نهاد خارج از کنترل است که جوامع و ایالت ما را به وحشت می‌اندازد.

وی سپس خواستار انحلال این نهاد فدرال شد.

سم لیکاردو نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا نیز در واکنش به مرگ این مهاجر در فلوریدا در «ایکس» نوشت: حضور ماموران اداره مهاجرت و گمرک خطری بزرگ برای امنیت عمومی در هر شهری است. نامگذاری آنها با عنوان پلیس‌های بی عرضه و ناکارآمد آسیب‌های غم‌انگیز آنها را به جامعه‌ کم اهمیت جلوه می دهد.

نیوزویک با اشاره به مرگ لورنزو سالگادو آراخو در هیوستون تگزاس به ضرب گلوله ماموران اداره مهاجرت و گمرک حین تلاش برای متوقف کردن خودروی وی و شلیک به سمت یک مهاجر کلمبیایی تبار در شهر بیدفورد ایالت مین می‌افزاید: این تیراندازی‌ها، پرسش‌هایی در مورد شیوه‌های استفاده از زور این نهاد فدرال ایجاد می کند. به ویژه آنکه ماموران حین اقدام به قتل مهاجران یاد شده با وجود تلاش‌های گسترده برای نصب دوربین‌های بدنی، دوربینی به بدن خود نصب نکرده بودند.

روزنامه واشنگتن پست هم در مطلبی با اشاره به قتل‌های انجام گرفته به دست ماموران اداره مهاجرت و گمرک نوشت: مرگ‌های پی در پی مهاجران باعث شد تا دولت ترامپ به ماموران این نهاد دستور دهد تا بیشتر موارد متوقف‌ کردن وسایل نقلیه را به غیر از موارد استثنا به حالت تعلیق درآورند.

براساس این مطلب، دولت ترامپ در تلاش است تا به حوادث هفته گذشته در هیوستون و بیدفورد واکنش نشان دهد.

هنوز جزئیات دقیق دستور این توقف منتشر نشده است، اما سخنگوی اداره مهاجرت و گمرک در این زمینه اعلام کرد: ما همیشه رویه‌های خود را برای حفظ امنیت ماموران و دور نگهداشتن مجرمان از خیابان‌ها ارزیابی می‌کنیم. ما تاکتیک‌های اجرای قانون را افشا یا جزئیات آنها را منتشر نمی کنیم.

وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) پیش از این در واکنش به انتقادها در خصوص شلیک به سوی دو مرد جوان در بیدفورد و هیوستون اعلام کرد که ماموران در دفاع از خود شلیک کرده اند، زیرا رانندگان در برابر بازداشت مقاومت می‌کردند و هنگام تلاش برای فرار، جان ماموران و مردم را به خطر انداخته بودند.

اما چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات سنا در پستی در رسانه‌های اجتماعی نوشت که «توقف موقت بازرسی وسایل نقلیه به هیچ وجه کافی نیست. ما به قوانینی نیاز داریم که از این فجایع جلوگیری کند و ماموران اداره مهاجرت و گمرک را با واکنشی واقعی پاسخگو نگه دارد.