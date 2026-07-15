دستگیری عامل مهم موساد در لبنان

جوان آنلاین: روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد، مقامات امنیتی و قضایی لبنان پس از دستگیری یک شهروند لبنانی مزدور موساد اسرائیل و مسئول انتقال اطلاعات امنیتی حساس در مورد فرماندهان و اهداف حزب‌الله، یک پرونده جدید از پرونده‌های جاسوسی برای اسرائیل باز کردند.

یک منبع قضایی لبنانی به این روزنامه گفت که فرد بازداشت شده با توجه به روابط خاص در داخل لبنان و توانمندی هایش، و همچنین دسترسی به اطلاعات حساس مورد استفاده در عملیات علیه شخصیت‌های برجسته، یکی از خطرناک‌ترین مزدوران محسوب می‌شود.

این منبع فاش کرد که نیروهای امنیتی هفته گذشته پس از زیر نظر گرفتن این فرد و ردیابی تماس هایش با خارج از کشور تماس و به دست آوردن اطلاعات دقیق در مورد همکاری او با اسرائیل، وی را در فرودگاه بین‌المللی بیروت دستگیر کردند.

به گفته این مقام لبنانی، فرد دستگیر شده یک مزدور عالی‌رتبه و بسیار خطرناک اسرائیل است که در حال آماده شدن برای ترک لبنان به مقصد عراق بود اما دستگیر شد.

این منبع بیان کرد که این مزدور بین بیروت و عراق در تردد بوده، زیرا با یک زن عراقی ازدواج کرده است.

بر اساس نتایج اولیه تحقیقات، او از عراق به ترکیه سفر می‌کرد تا با عوامل موساد اسرائیل ملاقات کند و اطلاعاتی را که در بیروت در مورد اهداف خاص جمع‌آوری کرده بود، به آنها تحویل دهد.

این منبع قضایی افزود: اطلاعاتی که فرد بازداشت‌شده به طرف اسرائیلی منتقل کرده، به ترور مقامات حزب‌الله در طول سال ۲۰۲۴ منجر شده است؛ از جمله چهار فرمانده ارشد امنیتی، از جمله «فواد شکر»، که در اوت ۲۰۲۴ و «ابراهیم عقیل»، که در سپتامبر ۲۰۲۴ ترور شدند.

طبق گزارش الشرق الاوسط، دستگیری این فرد در راستای سلسله دستگیری‌های افرادی است که برای اسرائیل جاسوسی می‌کنند به ویژه پس از جنگ اخیر که با عملیات امنیتی و اطلاعاتی پیچیده ای همراه بود و رهبران و مراکز حزب الله هدف قرار گرفتند.

این منبع گفت: تحقیقات اولیه در مورد فرد دستگیر شده به پایان رسیده و پرونده او برای شروع محاکمه به دادگاه نظامی ارجاع داده شده است.