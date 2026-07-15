مقام عراقی از رایزنی با ایران در خصوص جزئیات مراسم اربعین خبر داد

رئیس دفتر نخست وزیر عراق و رئیس کمیته عالی خدمات‌رسانی مراسم میلیونی اربعین در عراق، با اشاره به برگزاری نشست مهم با طرف ایرانی درباره مراسم اربعین اعلام کرد که تمامی موضوعات مربوط به زائران از جمله سازکار اعزام، ورود، زمان بندی ورود زائران و همچنین ورود موکب‌ها مورد رایزنی قرار گرفت.

جوان آنلاین: «علی اللامی» افزود: در این نشست توافق شد که اتوبوس‌های ایرانی اجازه داشته باشند زائران را تا شهرهای مقدس عراق منتقل کنند اما در جابجایی داخل شهرها مشارکت نداشته باشند و ماموریت آنها تنها انتقال زائران ایرانی در مسیر بازگشت خواهد بود.

اللامی بیان کرد: «همچنین توافق شد فهرست داروهای مجاز برای ورود همراه زائران ایرانی در اختیار ما قرار گیرد مشروط بر اینکه با نسخه پزشک ایرانی همراه باشد. ما بر سر ورود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ زائر ایرانی در هر ساعت از طریق گذرگاه مرزی المنذریه توافق کردیم. تمامی زیرساخت های لازم برای این منظور در عراق آماده شده است.»

او افزود: ما سامانه الکترونیکی سجاد که ارتباط الکترونیکی میان گذرگاههای مرزی عراق و ایران را برقرار می کند را فعال خواهیم کرد.

اللامی تاکید کرد: مراسم اربعین امسال برای همه زائران آسان خواهد بود و تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات به آنها فراهم شده است. مراسم اربعین به بخشی از هویت مردم عراق تبدیل شده و ما همواره تمایل داریم بالاترین سطح خدمات را در این مناسبت ارائه دهیم.

از سوی دیگر «عمر الوائلی» رئیس سازمان گذرگاههای مرزی عراق نیز بیان کرد: هدف اصلی ارائه بهترین خدمات به زائران گرامی است و دستور نخست وزیر این است که مراسم اربعین امسال متمایز باشد. ما شبانه روزی برای تامین تمامی نیازهای این مراسم تلاش می کنیم.

وی بر آمادگی کامل سازمان گذرگاههای مرزی و همکاری با طرف ایرانی برای تسهیل ورود موکب ها و زائران تاکید و اعلام کرد: مراسم اربعین امسال از نظر ارائه تسهیلات و حمایت از زائران متمایز خواهد بود.