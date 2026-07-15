نظامیان ارتش صهیونیستی امروز با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی، ده ها شهروند فلسطینی را بازداشت کردند.

جوان آنلاین: نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در جریان یورش به شهرک برقین در غرب جنین و روستای کوبر در شمال رام‌ الله، به منازل فلسطینیان حمله کردند. آنان همچنین وائل داود شهروند فلسطینی را در شهر قلقیلیه بازداشت کردند.

در استان نابلس نیز نظامیان ارتش به روستاهای عینابوس، اللبن الشرقیه و شهرک بیتا یورش بردند و مؤمن محمد سلیمان و فاروق مجدی حمایل را پس از بازرسی منازلشان بازداشت کردند. چندین منزل دیگر نیز در بیتا مورد یورش قرار گرفت.

ارتش اسرائیل در رام‌ الله نیز محمد حسن سعدی شریتح، خبرنگار فلسطینی ساکن روستای المزرعه الغربیه، را بازداشت کردند و ورودی شهرک سنجل را بستند. محله ام‌ الشرایط در شهر البیره نیز هدف یورش قرار گرفت.

در اردوگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی نیز نظامیان ارتش صهیونیستی عملیات گسترده بازرسی و بازداشت را به راه انداختند. آنان ساختمان کمیته مردمی اردوگاه را به مرکز بازجویی میدانی تبدیل کرده و شماری از جوانان فلسطینی را پس از یورش به منازلشان بازداشت کردند.

منطقه الدوحه و اردوگاه الدهیشه در شرق بیت‌ لحم نیز شاهد ادامه یورش‌ها، بازرسی منازل و بازداشت فلسطینیان بود.

همزمان، حملات شهرک‌نشینان به مناطق مختلف کرانه باختری ادامه یافت. شهرک‌نشینان در تجمع الکعابنه در نزدیکی روستای الطیبه، واقع در شرق رام‌ الله، با اسپری فلفل به فعالان خارجی حامی فلسطینیان حمله کردند.

در وادی‌ الرحیم در جنوب یطا نیز بر اثر حمله شهرک‌نشینان به منازل شهروندان فلسطینی، شماری از غیرنظامیان زخمی شدند. گروهی دیگر از شهرک‌نشینان به خانه‌های فلسطینیان در منطقه القرن ـ المنیه در شرق بیت‌ لحم یورش بردند و در منطقه العقبه در شهرک بیت‌ دجن، واقع در شرق نابلس، لاستیک تعدادی از خودروها را پنچر کردند.