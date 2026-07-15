نیویورک تایمز: ترامپ در برابر ایران سردرگم است

جوان آنلاین: نویسنده این رسانه آمریکایی با اشاره به گذشت تنها ۲۴ ساعت از تصمیم اولیه دونالد ترامپ برای اخذ عوارض از کشتی‌هایی عبوری از تنگه هرمز و انصراف وی از این بلندپروازی، نوشت: تغییر موضع ترامپ در مواجهه با اعتراضات متحدان عربش نشان داد که او چقدر در پیشبرد جنگ خود علیه ایران سردرگم است. آنچه قرار بود یک عملیات تمیز چهار تا ۶ هفته‌ای باشد، اکنون در بیستمین هفته آشفته خود قرار دارد. بداهه‌پردازی و تصمیم های خلق الساعه کارساز نیستند.

به نوشته این رسانه نزدیک به دموکرات ها، رئیس جمهوری که قدرت‌نمایی در عرصه جهانی را به مشخصه دوره دوم ریاست جمهوری خود تبدیل کرده، ایران را رقیبی یافته که تاکنون تسلیم اراده او نشده و نمی توان از طریق مطالب زننده در رسانه‌های اجتماعی یا تهدیدهای تعرفه‌ای در درگیری ژئوپلیتیک جاری بر آن پیروز شد.

این گزارش افزود: مشخص شده یادداشت تفاهمی که ترامپ چند هفته پیش برای توقف جنگ با تهران امضا کرد، یک یاداشت سوء تفاهم‌ بوده و اکنون به نظر می‌رسد رئیس جمهوری آمریکا نه یک راهبرد نظامی دارد و نه یک راهبرد دیپلماتیک روشن.

این رسانه آمریکایی گزارش داد: آتش‌بسی که اکنون در گرماگرم حملات شبانه از میان رفته، حتی یک توافق چندان گسترده نیز نبود و بنا بود که یک راه حل موقت برای قطع درگیری ها به مدت ۶۰ روز باشد تا طرفین بتوانند در مورد اختلافات بسیار شدید، مذاکره کنند. اگر چنین توافق موقتی دوام نیاورد، چگونه طرفین می‌توانند به یک توافق دائمی که مستلزم مصالحه‌های دردناک است، دست یابند؟

این گزارش حاکی است: به نظر می‌رسد ترامپ اطمینانی در مورد چگونگی ادامه کار ندارد. او به استفاده از نیروی نظامی روی آورده و دستور از سرگیری محاصره دریایی در تنگه هرمز را داده و به که «یک حمله بزرگ» علیه سایت هسته ای ایران واقع در اعماق کوه کلنگ گزلا تهدید کرده است. با این حال و با توجه به مخالفت افکار عمومی با جنگ، او چندان تمایلی به از سرگیری بمباران تمام عیار روزهای آغازین جنگ نشان نداده است. ترامپ در عین حال، از مذاکرات بیشتر با ایران حرف زده اما توضیح نداده که چگونه مذاکراتی که پیشتر شکست خورده، اکنون می‌تواند موفق شود. در واقع، او نیز در مورد امکان موفقیت این مذاکرات مردد است هر چند که این امر ممکن است ترفندی برای کاهش انتظارات عمومی باشد.

نیویورک تایمز در ادامه آورد: تغییر موضع ناگهانی ترامپ در مورد اخذ عوارض از کشتیرانی در تنگه هرمز نشان دهنده بداهه گویی های این روزهای اوست. او ابتدا روز دوشنبه با اعلام اینکه آمریکا برای محافظت از کشتیرانی در تنگه هرمز، ۲۰ درصد از ارزش محموله کشتی های عبوری را دریافت خواهد کرد، موضع واشنگتن مبنی بر آنکه اخذ عوارض، نقض غیرقابل قبول قوانین بین‌المللی است را نقض کرد. تصمیم او برای لغو این تصمیم در روز سه‌شنبه، آن هم پس از تماس‌ رهبران نگران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، روشن کرد که او قبل از اعلام عوارض جدید، زحمت مشورت با متحدانش را به خود نداده یا نگرانی‌های آنها را نادیده گرفته است.