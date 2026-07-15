اصرار انگلیس بر ادعاهای ضدایرانی

وزارت امور خارجه انگلیس در ادامه رویکرد خصمانه لندن علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بر پایه ادعاهای تکراری درباره نقش ایران در حوادث امنیتی اروپا، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران را احضار کرد.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه انگلیس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که کاردار جمهوری اسلامی ایران بنا به دستور وزیر امور خارجه این کشور به این وزارتخانه احضار شده است.

در این بیانیه ادعا شده است که نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «جنبش اسلامی اصحاب الیمین» را برای انجام مجموعه‌ای از حملات در اروپا بین ماه‌های مارس تا مه هدایت کرده است.

وزارت خارجه انگلیس همچنین بدون ارائه جزئیات مستند، مدعی شد که فعالیت‌های سپاه پاسداران برای امنیت انگلیس و متحدان این کشور تهدیدآمیز است و تهران رفتار به ادعای لندن «خصمانه» خود را متوقف نکرده است.

این اقدام در ادامه تصمیم اخیر دولت انگلیس برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ذیل اختیارات جدید مربوط به قانون موسوم به تهدیدات دولتی صورت می‌گیرد.

لندن همچنین «جنبش اسلامی اصحاب الیمین» را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده و مدعی شده است که این گروه در حملاتی علیه برخی اماکن مرتبط با جامعه یهودی و صهیونیستی و رسانه‌های فارسی‌زبان در انگلیس نقش داشته است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته با صدور بیانیه‌ای، اقدام خصمانه دولت انگلیس در توصیف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان تهدید ذیل قانون امنیت ملی این کشور را محکوم و اعلام کرد که این اقدام ناموجه، غیرمسئولانه و مغایر با اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست.