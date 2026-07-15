جوزپه کونته نخست وزیر سابق ایتالیا با انتقاد از موضع کشورهای اروپایی در قبال درگیری‌ها در اوکراین، تاکید کرد که اروپا با مشارکت در این مناقشه، مرتکب اشتباهی تاریخی شده است.

جوان آنلاین: کونته در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: اروپا با اطمینان از توانایی خود برای پیشبرد یک درگیری نیابتی علیه روسیه در اوکراین، مرتکب یک خطای تاریخی بزرگ شده است.

رهبر حزب «جنبش پنج ستاره» ایتالیا که بزرگ‌ترین حزب رقیب دولت جورجیا ملونی نخست‌وزیر محسوب می‌شود، افزود: اروپا با رویکردی که در پیش گرفته است، چشم‌انداز دشوار دستیابی به توافق میان روسیه و اوکراین از مسیر دیپلماسی را به تاخیر می‌اندازد.

نخست‌وزیر سابق ایتالیا در ادامه با اشاره به تشکیل ائتلاف جدید اروپا برای مقابله با تهدیدهای موشکی، خاطرنشان کرد: این اقدام می‌تواند نشان‌دهنده تمایل کشورهای شرکت‌کننده در این ائتلاف برای حمایت نظامی بیشتر از اوکراین باشد.

کونته در پایان تصریح کرد: چنین تحولی می‌تواند منجر به عضویت اوکراین در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شود که به نوبه خود می‌تواند عواقب خطرناکی به دنبال داشته باشد.