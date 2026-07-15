جوان آنلاین: بلومنتال در جریان کنفرانس رونمایی از لایحه تحریمهای جدید علیه روسیه، اعلام کرد: لایحه دو حزبی تحریمهای روسیه توسط گروهی از سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات تهیه شده است که صادرات انرژی روسیه و خریداران خارجی آن را هدف قرار میدهد.
وی افزود: کاخ سفید از لایحه اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه حمایت میکند و من معتقدم این لایحه میتواند تا ماه آگوست تصویب شود.
بر اساس این لایحه، موسسات مالی روسیه و بزرگترین پروژههای انرژی دولتی این کشور تحریم میشوند و پنج خریدار بزرگ نفت و گاز روسیه با نرخ تعرفه تا ۱۰۰ درصد مواجه خواهند شد.