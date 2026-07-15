دیپلمات سابق آمریکایی: ما بازی را باختیم

یائل لمپرت سفیر سابق آمریکا در اردن در اظهاراتی با انتقاد از یادداشت تفاهم امضا شده میان واشنگتن و تهران، تاکید کرد: ما شکست خوردیم و بازی را باختیم، ایرانی‌ها مذاکره‌کنندگانی با تجربه هستند و تیم‌هایی از کارشناسان را با خود آوردند که مسائل را به خوبی می‌شناختند اما آمریکا این کار را نکرد و ما را در موقعیت ضعف قرار داد.

جوان آنلاین: شماری از دیپلمات‌های پیشین آمریکا در گفت وگو با نشریه فایننشال تایمز از نحوه مدیریت دونالد ترامپ در مذاکرات با ایران انتقاد و اعلام کردند که کنار گذاشتن دیپلمات‌های با تجربه، موقعیت واشنگتن را در برابر تهران تضعیف کرده است.

به گزارش ایرنا، به گفته این دیپلمات‌ها، ترامپ برای امضای تفاهم‌نامه با ایران بر مشاوران نزدیک خود تکیه کرد اما این توافق پس از آغاز دوباره حملات نظامی میان دو کشور، عملا از هم پاشیده شد زیرا به گفته آنها شکنندگی این توافق و شرایطی که به نفع تهران بود، نتیجه تصمیم دولت آمریکا برای کنار گذاشتن دیپلمات‌های باتجربه این کشور از روند مذاکرات میان واشنگتن و تهران بوده است.

در همین ارتباط «بیل برنز» که ۳۲ سال در خدمات خارجی آمریکا خدمت کرده و پیش از ریاست بر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، سفیر ایالات متحده در روسیه و معاون وزیر خارجه این کشور بوده است، در این باره گفت: برای رقابت با مذاکره‌کنندگان ایرانی که بر اساس تجربه شخصی می‌دانم به عمق مسائل آشنا هستند، باید به اندازه آنها تجربه، مهارت و تخصص داشته باشید.

وی افزود: برای مذاکره با بازیگران با سابقه‌ای مثل ایران، نمی‌توان از افراد غیرمتخصص و صرفا وفادار به رئیس جمهور ایالات متحده استفاده کرد چرا که اگر در موضوع ایران این اشتباه را تکرار کنیم، در مذاکرات آینده با روسیه نیز دچار همان شکست خواهیم شد؛ این یک خطای راهبردی است که واشنگتن را در موقعیت ضعف قرار می‌دهد.