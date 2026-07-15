راب جتن نخست‌وزیر هلند در اظهاراتی با اشاره به تشکیل ائتلاف جدید اروپا برای مقابله با تهدیدهای موشکی اعلام کرد که اعضای این ائتلاف می‌توانند بخشی از سامانه‌های جدید پدافند هوایی را در طول یک سال به کی‌یف تحویل دهند.

جوان آنلاین: جتن در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: ما انتظار داریم بتوانیم ظرف یک سال برخی از سامانه‌های پدافند هوایی و ظرف یک سال و نیم، راه‌حل‌هایی برای افزایش توان مقابله با حملات موشکی را به اوکراین ارائه دهیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه هلند به همراه آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، سوئد و اوکراین قصد دارند سامانه‌های پدافند هوایی جدیدی را توسعه دهند، خاطرنشان کرد: این سامانه‌ها دارای فناوری‌های بومی می‌شوند که موثرتر و ارزان‌تر از بسیاری از فناوری‌های آمریکایی خواهند بود.

نخست‌وزیر هلند خاطرنشان کرد: سامانه‌های جدید پدافند هوایی ابتدا باید برای تقویت دفاع از حریم هوایی اوکراین و در نهایت برای تقویت دفاع حریم هوایی اروپا به کار گرفته شوند.

به گزارش ایرنا، اوکراین و ۹ کشور اروپایی از تشکیل ائتلافی برای ایجاد سپر مشترک ضد موشک‌های بالستیک خبر دادند، طرحی که با هدف تقویت دفاع موشکی اروپا و مقابله با تهدیدهای آینده آغاز شده است.

این کشورها در بیانیه‌ای اعلام کردند: ما رهبران دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد، اوکراین و انگلیس با درک تهدید فزاینده موشک‌های بالستیک و اهمیت روزافزون قابلیت‌های دفاعی برای امنیت قاره اروپا، آغاز ایجاد یک ائتلاف صرفا دفاعی ضد موشک‌های بالستیک را اعلام می‌کنیم.

این بیانیه افزود: ما معتقدیم که حفاظت از اروپا نیازمند یک راه‌حل جهانی برای معماری یکپارچه دفاع موشکی به منظور جلوگیری و شکست تهدیدات موشکی آینده است که از طریق تلاش جمعی، شفافیت فناوری و همکاری صنعتی قابل اعتماد توسعه یافته است.

در این بیانیه آمده است: هدف ما ایجاد یک ظرفیت مشترک موشک ضد بالستیک برای اروپا و حمایت از فعالیت‌های مشارکتی مرتبط است. ما این کار را نه علیه هیچ ملتی بلکه در دفاع از ملت‌های خود انجام می‌دهیم.