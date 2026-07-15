جوان آنلاین: جتن در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: ما انتظار داریم بتوانیم ظرف یک سال برخی از سامانههای پدافند هوایی و ظرف یک سال و نیم، راهحلهایی برای افزایش توان مقابله با حملات موشکی را به اوکراین ارائه دهیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه هلند به همراه آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، سوئد و اوکراین قصد دارند سامانههای پدافند هوایی جدیدی را توسعه دهند، خاطرنشان کرد: این سامانهها دارای فناوریهای بومی میشوند که موثرتر و ارزانتر از بسیاری از فناوریهای آمریکایی خواهند بود.
نخستوزیر هلند خاطرنشان کرد: سامانههای جدید پدافند هوایی ابتدا باید برای تقویت دفاع از حریم هوایی اوکراین و در نهایت برای تقویت دفاع حریم هوایی اروپا به کار گرفته شوند.
به گزارش ایرنا، اوکراین و ۹ کشور اروپایی از تشکیل ائتلافی برای ایجاد سپر مشترک ضد موشکهای بالستیک خبر دادند، طرحی که با هدف تقویت دفاع موشکی اروپا و مقابله با تهدیدهای آینده آغاز شده است.
این کشورها در بیانیهای اعلام کردند: ما رهبران دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد، اوکراین و انگلیس با درک تهدید فزاینده موشکهای بالستیک و اهمیت روزافزون قابلیتهای دفاعی برای امنیت قاره اروپا، آغاز ایجاد یک ائتلاف صرفا دفاعی ضد موشکهای بالستیک را اعلام میکنیم.
این بیانیه افزود: ما معتقدیم که حفاظت از اروپا نیازمند یک راهحل جهانی برای معماری یکپارچه دفاع موشکی به منظور جلوگیری و شکست تهدیدات موشکی آینده است که از طریق تلاش جمعی، شفافیت فناوری و همکاری صنعتی قابل اعتماد توسعه یافته است.
در این بیانیه آمده است: هدف ما ایجاد یک ظرفیت مشترک موشک ضد بالستیک برای اروپا و حمایت از فعالیتهای مشارکتی مرتبط است. ما این کار را نه علیه هیچ ملتی بلکه در دفاع از ملتهای خود انجام میدهیم.