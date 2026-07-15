آلمان و جمهوری چک مانع تحریم رژیم صهیونیستی شدند

جوان آنلاین: کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که آلمان و جمهوری چک، تلاش جدید در داخل اتحادیه اروپا در جریان نشست وزرای خارجه این اتحادیه برای اعمال تحریمها علیه رژیم اسرائیل را خنثی کردند.
به دنبال این اقدام آلمان و جمهوری چک، گدعون ساعر وزیر خارجه تلآویو از پراگ و برلین به خاطر موضعشان تشکر کرد.
به گزارش ایرنا، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود که بیشتر کشورهای عضو این اتحادیه از اتخاذ تدابیری علیه تجارت با شهرکهای غیرقانونی رژیم اسرائیل در کرانه باختری اشغالی حمایت میکنند و بررسی گزینههایی از جمله ممنوعیت واردات کالاهای تولیدی این شهرکها، اعمال تعرفه و محدودیتهای صادراتی در دستور کار قرار گرفته است.
در همین حال خبرگزاری رویترز از اختلاف نظر میان وزرای اتحادیه اروپا بر سر محدود کردن واردات از شهرکهای صهیونیست نشین خبر داده و نوشته بود: کمیسیون اروپا و شماری از کشورهای عضو بر این باورند که هرگونه اقدام در این زمینه مستلزم اجماع همه کشورهای عضو اتحادیه است. در مقابل، برخی دیگر از دولتهای عضو و همچنین اداره حقوقی شورای اتحادیه اروپا که نماینده کشورهای عضو است، معتقدند چنین تصمیمی میتواند با رای اکثریت واجد شرایط یعنی موافقت دستکم ۱۵ کشور عضو که نماینده ۶۵ درصد جمعیت اتحادیه باشند، به تصویب برسد.
از سوی دیگر گدعون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی کالاس را متهم کرده است که با استفاده از «ترفندهای دیپلماتیک» در تلاش است ممنوعیت تجارت با شهرکهای اسرائیلی را به تصویب برساند.
وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: روابط (رژیم) اسرائیل و اروپا باید بر پایه گفت وگو و انصاف استوار باشد.