جوان آنلاین: پایگاه خبری صهیونیستی «واللا» در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید که خواست نامش فاش نشود، نوشت: ایالات متحده در حال حاضر به دنبال دور نگه داشتن تلآویو از درگیری است.
بر اساس این گزارش، این مقام کاخ سفید افزود: حداقل فعلا هیچ دیداری میان ترامپ و نتانیاهو برنامهریزی نشده است.
به گزارش ایرنا، رسانههای رژیم صهیونیستی پیشتر از افزایش تلاشها برای سفر هفته آینده بنیامین نتانیاهو به آمریکا خبر داده بودند.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که تماسها و هماهنگیها برای فراهم کردن دیدار نتانیاهو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته آینده افزایش یافته است.
براساس اعلام این رسانه رژیم صهیونیستی، هماهنگیها و تماسها در این زمینه به مراحل پیشرفتهای رسیده است.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در این گزارش افزود که سفر نتانیاهو به آمریکا به احتمال زیاد، اوایل هفته آینده انجام میشود.