ایندیپندنت: ایران به پیروزی در برابر آمریکا دست یافته است

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی تحلیلی با اشاره به اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران از تجاوز نظامی گرفته تا اعمال تحریم‌های شدید، نوشت: با این وجود تهران نه‌ تنها توانسته کنترل خود را بر تنگه هرمز حفظ کند بلکه با بهره‌گیری از توانمندی‌های خود در جنگ پهپادی و موقعیت جغرافیایی، به نوعی پیروزی در برابر آمریکا دست یافته است.

جوان آنلاین: در گزارش ایندیپندنت آمده است: با وجود اینکه دونالد ترامپ بیش از ۳۲ بار پیروزی علیه ایران را اعلام کرده است، تنگه هرمز همچنان در کنترل ایران باقی مانده و نظام سیاسی این کشور نیز کماکان فعال است.

این گزارش می‌افزاید: این در حالی است که رئیس‌جمهور آمریکا هیچ راهکار روشنی برای خروج از این بن‌بست در اختیار ندارد.

بر اساس این گزارش، هر بار که ترامپ اعلام می‌کند جنگ را برده است، ایرانی‌ها از اهرم‌های خود برای کسب امتیازات بیشتر استفاده می‌کنند؛ در مقابل، حملات تازه آمریکا نه تنها نتیجه‌بخش نبوده بلکه باعث سقوط بازارها، افزایش قیمت نفت و تشدید تورم جهانی شده است که این امر خود به اقتصاد آمریکا نیز آسیب می‌زند.

در ادامه گزارش ایندیپندنت با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با حفظ توانمندی‌های خود در جنگ پهپادی و بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی استراتژیک این کشور، توانسته است در برابر یکی از قدرتمندترین ارتش‌های جهان ایستادگی کند و نوعی پیروزی را برای خود رقم بزند، آمده است: این موفقیت در حالی به دست آمده که ترامپ در دام جنگی گرفتار شده است که هیچ راهکار روشنی برای پایان دادن به آن ندارد.

ایندیپندنت در پایان این گزارش با تاکید بر اینکه ترامپ برای پایان دادن به روند تکراری و بی‌نتیجه‌ای که در قبال جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است، راهکار روشنی در پیش رو ندارد، می‌افزاید: هرگونه تلاش ایالات متحده برای تشدید تنش در منطقه، نه تنها تهران را تضعیف نخواهد کرد بلکه ممکن است به یک بحران بی‌پایان منطقه‌ای و حتی یک فاجعه جهانی در حوزه انرژی منجر شود.