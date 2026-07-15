جوان آنلاین: فهمی در این بیانیه‌ اعلام کرد که رویکردهای افراطی رژیم اشغالگر با طرح صلحی که سال گذشته ارائه شد و همچنین با قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در نوامبر ۲۰۲۵ صادر شد، در تعارض است.

دبیرکل اتحادیه عرب در این بیانیه از جامعه جهانی و شورای امنیت خواست تا با این رویکردهای افراطی که به دنبال تثبیت اشغالگری هستند، مقابله کنند و نسبت به برنامه‌های رژیم صهیونیستی در این زمینه هشدار داد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) پیش تر با صدور بیانیه‌ای، اظهارات اخیر یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم اشغالگر مبنی بر قصد او برای ایجاد سه کانون شهرک‌نشینی جدید در شمال نوار غزه را به شدت محکوم کرد.

جنبش حماس این اظهارات را نشانه آشکار ذهنیت کوچاندن اجباری و پاکسازی قومی حاکم بر رهبران رژیم صهیونیستی دانست و خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی شد.

در این بیانیه، آمده است: «آنچه یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم اشغالگر و جنایتکار، درباره قصد خود برای ایجاد سه کانون شهرک‌نشینی در شمال نوار غزه اعلام کرده است، بار دیگر ذهنیت کوچ اجباری و پاکسازی قومی را که بر رهبران رژیم صهیونیستی جنایتکار حاکم است، آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که اشغالگران در برنامه‌های خود برای یهودی‌سازی سرزمین فلسطین، با بی‌اعتنایی و بی‌احترامی کامل به قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل، پیش می‌روند.»

مقاومت اسلامی فلسطین افزود: نیات کاتس و کابینه فاشیستی او، میانجی‌گران ضامن توافق آتش‌بس از جمله دولت ترامپ را در برابر مسئولیت‌هایشان برای ایستادگی در برابر این چالش گستاخانه صهیونیستی قرار می‌دهد؛ چالشی که بر مبنای تحمیل واقعیت‌ها در میدان با زور و تکبر استوار است و مستلزم اقدام فوری و جدی برای مهار کابینه توسعه‌طلب اشغالگر است.

این جنبش تاکید کرد: همچنین، اظهارات وی مبنی بر احساس آرامش و خوب بودن هنگام مشاهده ویرانی در غزه به دست ماشین جنگی صهیونیست‌ها، دلیل دیگری بر وجود نیت قبلی برای ارتکاب جنایت نسل‌کشی علیه ملت فلسطین در غزه است؛ موضوعی که مستلزم اقدام دیوان بین‌المللی کیفری و تمامی دادگاه‌های ذی‌صلاح در سراسر جهان برای صدور حکم بازداشت علیه او و تمامی جنایتکاران جنگی صهیونیست است.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه گفت که قصد دارد سه کانون شهرک‌نشینی جدید در شمال نوار غزه ایجاد کند.