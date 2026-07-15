جوان آنلاین: دموکراتهای سنای آمریکا روز سهشنبه به وقت محلی در اعتراض به جنگ با ایران، پیشبرد بسته سالانه سیاست دفاعی را که به صورت لایحه ارائه شده است، متوقف کردند؛ لایحهای که تصویب آن ضروری است و معمولا با حمایت گسترده هر دو حزب به تصویب میرسد.
رایگیری درباره «قانون مجوز دفاع ملی» » با ۵۰ رای موافق در برابر ۴۶ رای مخالف انجام شد.
اگرچه هنوز چند ماه تا پایان مهلت تصویب این بسته باقی مانده است، اما ناتوانی سنا در پیشبرد این لایحه نشان میدهد اختلافات عمیق بر سر جنگ با ایران چگونه میتواند بر سیاستگذاری و تامین بودجه وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) تاثیر بگذارد.
به گزارش سی ان ان، «ریچارد بلومنتال» سناتور دموکرات و از اعضای ارشد کمیته نیروهای مسلح سنا روز سهشنبه به خبرنگاران گفت که این بسته را مشابه حمایت از جنگ با ایران میداند.
او گفت: «فکر میکنم این لایحه بازتابدهنده تصمیمی برای ادامه تامین مالی جنگ است و این دولت نیز هیچ پاسخگویی از خود نشان نداده است.»
وی افزود: «پیش از آنکه به قانون مجوز دفاع ملی رای بدهم، میخواهم دولت واقعیتها را درباره راهبرد خود و همچنین هدف نهاییاش در ایران ارائه کند؛ اما در اصل، همانگونه که بر اساس قانون اختیارات جنگی (War Powers Act) موظف است، باید موافقت کنگره را نیز کسب کند.»
«تمی داکورث» دیگر سناتور دموکرات عضو این کمیته، هشدار داده است تا زمانی که اصلاحیه پیشنهادی او برای توقف تامین مالی بیشتر اقدامات تهاجمی در ایران در این لایحه گنجانده نشود، به پیشبرد آن رای نخواهد داد.
او در بیانیهای گفت: «صرفا اختصاص پول بیشتر به یک عملیات نظامی خارج از کنترل راهبرد نیست؛ بلکه نسخهای برای یک جنگ بیپایان و ابدی است. اهمیت این موضوع نمیتواند بیش از این باشد و من نمیتوانم از لایحه مجوز دفاعی حمایت کنم که اصلاحیه پیشنهادی من برای پایان دادن به این جنگ غیرقانونی را در بر نداشته باشد.»
قانونگذاران دموکرات از سرگیری جنگ با ایران و بازگشت به درگیریها، با وجود توافق آتشبس موقت امضاشده در ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد) را محکوم کردهاند.
هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ماه گذشته، قطعنامههایی بر اساس قانون اختیارات جنگی تصویب کردند که هدف آن محدود کردن ترامپ برای ادامه جنگ بود.
آمریکا از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ (هفتم جولای ۲۰۲۶) در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز، با نقض تفاهم نامه اسلام آباد، بار دیگر نه تنها حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفته، بلکه محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه مجددا آغاز کرده است.
واشنگتن همزمان در پی رویکرد فشار حداکثری خود، در حال اعمال تحریمهای جدید به بهانههای مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا اعلام کرد که دیگر تفاهمی با ایران وجود ندارد و آتشبس به پایان رسیده است.
با از سرگیری تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و پاسخهای تدافعی ایران به پایگاههای آمریکا که مبدا این حملات بودند، بار دیگر کانون توجه جهانی به تنگه هرمز به عنوان مرکز مناقشه جدید میان ایران و آمریکا جلب شد.