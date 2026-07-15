اکونومیست: ترامپ هیچ راهکار موثری برای بازگشایی تنگه هرمز ندارد

نشریه اکونومیست در گزارشی با اشاره به شکست راهبردی دونالد ترامپ در بازگشایی تنگه هرمز، نوشت: رئیس جمهور آمریکا با وجود حملات نظامی و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، هیچ راهکار موثری برای بازگشایی تنگه هرمز در اختیار ندارد.

جوان آنلاین: در گزارش اکونومیست آمده است: حملات نظامی آمریکا در پنج شب متوالی نه تنها تغییری در رفتار ایران ایجاد نکرده، بلکه این کشور با استفاده از موشک‌ها و پهپادهای دوربرد خود، توانایی ادامه کنترل بر تنگه هرمز را حفظ کرده است.

این گزارش می‌افزاید: تحلیلگران معتقدند که حتی در صورت نابودی پرتابگرهای ساحلی ایران، این کشور می‌تواند از خشکی به حملات خود ادامه دهد.

بر اساس این گزارش، ترامپ که پیش‌تر از امضای تفاهم‌نامه با ایران به عنوان دستاوردی بزرگ یاد کرده بود، اکنون خود را در موقعیتی مشابه سه ماه پیش می‌بیند؛ جایی که نه تهدید نظامی و نه وعده‌های اقتصادی نمی‌تواند ایران را به بازگشایی تنگه هرمز متقاعد کند.

در ادامه گزارش اکونومیست با اشاره به اینکه تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به پائین‌ترین سطح از ۲۵ ماه مه (چهارم خرداد) رسیده، آمده است: این در حالی است که قیمت نفت برنت از ششم جولای (۱۵ تیر) تاکنون حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.

گزارش اکونومیست با بیان اینکه تلاش ترامپ برای دریافت حمایت بین‌المللی نیز با شکست مواجه شده است، می‌افزاید: کشورهای حاشیه خلیج فارس از ترس عواقب احتمالی، تمایلی به مشارکت در اقدامات ایالات متحده علیه ایران ندارند و دیگر کشورها نیز تنها به درخواست‌های لفظی برای بازگشایی آبراه اکتفا کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، ایران همچنان با حفظ کنترل خود بر تنگه هرمز، آن را به عنوان یک اهرم فشار قدرتمند در مذاکرات آینده نگه داشته است.

اکونومیست در پایان گزارش خود تاکید کرده است که ترامپ نه تنها با اقدامات نظامی بلکه با هیچ گزینه دیگری، راهکار موثری برای بازگشایی تنگه هرمز در اختیار ندارد.