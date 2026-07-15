جوان آنلاین: فلورین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، برای نخستین بار درباره یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات جام جهانی ۲۰۲۶ صحبت کرد و اعتراف کرد از همان ابتدا می‌دانسته تصمیم فیفا برای تعلیق محرومیتش، موجی از انتقادها را به دنبال خواهد داشت.

بالوگان در دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی برابر بوسنی و هرزگوین با کارت قرمز مستقیم اخراج شد و طبق قوانین باید یک جلسه از همراهی تیمش محروم می‌شد. با این حال، چند روز بعد فیفا با استناد به ماده ۲۷ آیین‌نامه انضباطی، محرومیت او را به مدت یک سال تعلیق کرد؛ تصمیمی که پس از درخواست دونالد ترامپ از جیانی اینفانتینو برای بازنگری در پرونده این بازیکن، توجه رسانه‌های جهان را به خود جلب کرد.

مهاجم ۲۵ ساله آمریکا در گفت‌وگو با شبکه CBS گفت: «از بازگشت به تیم خوشحال بودم، اما وقتی بیشتر فکر کردم، فهمیدم این تصمیم جنجال زیادی به پا خواهد کرد. حتی می‌توانستم نگرانی را در چهره هم‌تیمی‌هایم ببینم، چون اتفاقی کاملاً غیرمعمول بود.»

او همچنین از فشار روانی روزهای منتهی به دیدار با بلژیک صحبت کرد و گفت حجم واکنش‌ها و حاشیه‌های بیرونی باعث شده بود حفظ تمرکز آسان نباشد. به گفته بالوگان، خبر لغو محرومیت در اتوبوس تیم به بازیکنان اعلام شد و همه اعضای تیم با فریاد و شادی از این خبر استقبال کردند.

با وجود بازگشت بالوگان، آمریکا در مرحله یک‌هشتم نهایی با نتیجه ۴ بر یک برابر بلژیک شکست خورد و از جام جهانی کنار رفت. تصمیم فیفا برای تعلیق محرومیت این مهاجم، یکی از بحث‌برانگیزترین اتفاقات مسابقات بود و با انتقاد یوفا و تعدادی از داوران سابق فیفا نیز روبه‌رو شد.