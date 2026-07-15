امباپه: کارهایی که برای رسیدن به فینال لازم بود را انجام ندادیم

جوان آنلاین: کیلیان امباپه در پی شکست ۲ بر صفر تیم ملی فرانسه مقابل اسپانیا در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ و ناکامی‌شان برای رسیدن به سومین فینال متوالی‌شان در این رقابت‌ها گفت: فکر می‌کنم آن بازی‌ای که دلمان می‌خواست را ارائه ندادیم؛ چه از نظر تاکتیکی، چه تکنیکی و چه از نظر سطح کلی فوتبالی که به نمایش گذاشتیم. اگر در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی کارهایی که باید را در زمین انجام ندهید، برنده نمی‌شوید.

وی افزود: اسپانیا کاملاً به برنامه بازی خودش و همان چیزی که به آن معروف است، وفادار ماند. آنها تیمی هستند که دوست دارند مالکیت توپ را در اختیار داشته باشند و ریتم بازی را به حریف دیکته کنند. هدف ما این بود که آنها را از جلو پرس کنیم تا نتوانند آن ریتم بازی مدنظرشان را پیاده کنند چون از نظر کنترل بازی، آنها از ما بهتر هستند، اما نتوانستیم این کار را انجام دهیم و اشتباهات فنی زیادی هم مرتکب شدیم. در لحظاتی که لازم بود، بلد نبودیم چطور به آنها ضربه بزنیم و اذیتشان کنیم.

کاپیتان و ستاره تیم ملی فرانسه تصریح کرد: این ما بودیم که باید موازنه قدرت را در زمین تغییر می‌دادیم، اما دقیقاً در همین کار شکست خوردیم. بقیه اتفاقات بازی هم نتیجه همین مسائلی بود که گفتم. مسلماً این یک ناامیدی بزرگ است، اما اگر واقع‌بین باشیم، کارهایی که برای رسیدن به فینال لازم بود را انجام ندادیم.

امباپه در پایان خاطرنشان کرد: من هم مثل بقیه خیلی ناامید و دلسردم. رسیدن به فینال برای ما یک رؤیا بود؛ اینکه به کشورمان این فرصت را بدهیم که باز هم رؤیاپردازی کند و تاریخ‌سازی کند. حالا این اتفاقی است که افتاده و باید با سری بالا با آن روبرو شویم. فکر نمی‌کنم بتوانم با کلمات میزان ناامیدی خودم و تیم را توصیف کنم، اما مثل هر بازیکن سطح بالایی، حتی اگر این حرف کمی کلیشه‌ای و رباتیک به نظر برسد، باید دوباره روی پاهای‌مان بایستیم و از این مرحله عبور کنیم. فوتبال منتظر هیچکس نمی‌ماند؛ باید از این بازی درس بگیریم و دوباره شروع کنیم تا این شکست را پشت‌سر بگذاریم.

فرانسه بامداد روز یکشنبه به وقت تهران در دیدار رده‌بندی به مصاف بازنده بازی آرژانتین و انگلیس خواهد رفت.