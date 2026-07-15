پنتاگون برای عراق خط و نشان کشید: یا ایران یا آمریکا!

وزیر جنگ آمریکا همکاری‌های تجاری و دفاعی آتی با عراق را منوط به خلع سلاح گروههای مقاومت تحت حمایت ایران دانست و از بغداد خواست میان این گروه‌ها و گسترش روابط با واشنگتن، یکی را انتخاب کند.

جوان آنلاین: پیت هگزث، رئیس پنتاگون، بامداد امروز (چهارشنبه) در جریان سفر رسمی نخست‌وزیر عراق به واشنگتن، در بیانیه‌ای با هدف ارتباط دادن گروههای مقاومت عراق با ایران برای ادامه همکاری واشنگتن و بغداد شرط و شروط گذاشت.

وی با طرح ادعاهایی گفت «برای تعمیق شراکتمان، عراق باید حاکمیت خود را تثبیت کرده و شبه‌نظامیان وابسته به ایران را که مسئول بیش از ۶۰۰ حمله به نیروهای آمریکایی در بهار امسال هستند، خلع سلاح کند.»

طبق گزارش خبرگزاری روسی ریانووستی، وزیر جنگ آمریکا همچنین تأکید کرد که واشنگتن از عراق انتظار دارد با نزدیک شدن به پایان عملیات بین‌المللی «عزم راسخ» تحت رهبری آمریکا علیه داعش، این کشور غرب آسیا، رهبری مبارزه با گروه تروریستی داعش را خود بر عهده بگیرد.

هگزث با اشاره به چشم‌انداز همکاری‌های آتی تصریح کرد: «یک عراق امن، راه را برای همکاری فعال تجاری و دفاعی هموار می‌کند.»

بر اساس این گزارش، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در چارچوب سفر رسمی خود به واشنگتن، روز سه‌شنبه همچنین با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار و درباره همکاری‌های امنیتی و اقتصادی گفت‌وگو کرد.

هگزث در دیدار با الزیدی همچنین گفته بود که تا پایان سپتامبر سال جاری میلادی، نظامیان آمریکایی از عراق خارج خواهند شد.