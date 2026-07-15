مقام روس: اتحادیه اروپا و انگلیس حد خود را بشناسند

یک مقام روس تاکید کرد که اتحادیه اروپا و انگلیس باید حد و حدود خود را بشناسند.

جوان آنلاین: کریل دیمیتریف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که بهتر است اتحادیه اروپا و انگلیس نسبت به جایگاه خود به عنوان دنباله رو آمریکا آگاه باشند.

وی اضافه کرد: اتحادیه اروپا و انگلیس راهبرد اشتباهی را در پیش گرفته اند تا خود را به عنوان قدرت میانی معرفی کنند؛ مسئله ای که موجب نگرانی آمریکا شده است. کسانی که دنباله رو آمریکا هستند باید حد و حدود خود را بدانند.

این سخنان دیمیتریف در واکنش به موضع گیری مقام وزارت جنگ آمریکا مطرح شد چرا که وی گفته بود راهبرد مذکور در نهایت تنها باعث هدر رفتن وقت و پول خواهد شد.

لازم به ذکر است که قدرت‌های میانی اصطلاحی است که برای توصیف کشورهایی استفاده می‌شود که نقش اقتصادی و سیاسی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا می‌کنند، بدون اینکه هژمونی جهانی داشته باشند.