صنعا: پیامدهای تجاوز به یمن بر عهده عربستان است

یکی از مسئولان وزارت خارجه یمن بر لزوم شکستن محاصره فرودگاه صنعا و مقابله با تجاوزات عربستان تاکید کرد.

جوان آنلاین: عبدالله صبری یکی از مسئولان وزارت خارجه دولت صنعا در گفتگو با المیادین تاکید کرد که طرف سعودی مسئولیت پیامدهای تجاوز به یمن را برعهده دارد و به شرایط نه صلح و نه جنگ پایان داد.

وی اضافه کرد: پاسخ یمن به تجاوزات عربستان تنها به شکستن محاصره فرودگاه صنعا منحصر نخواهد شد بلکه چارچوب گسترده تری برای لغو محاصره یمن و پایان دادن به تجاوات پیدا می کند.

صبری بیان کرد: شرایط نه جنگ و نه صلح بسیار طول کشید و عربستان در برابر تحقق حقوق ملت یمن و اجرای راهکارهای سیاسی امروز و فردا می کرد. نخستین گام برای شکستن محاصره فرودگاه صنعا برداشته شده و آخرین گام نخواهد بود.

وی گفت: شکستن این محاصره چه با قدرت نظامی چه از طریق راهکارهای سیاسی انجام خواهد شد و الان توپ در زمین عربستان است. راه های سیاسی بسته نشده است به شرط آن که با حقوق مردم یمن در تضاد نبوده و اوضاع را به قبل بازنگرداند.

روز گذشته نیروهای مسلح یمن یک تهدید شدیداللحنی را خطاب به تمام شرکت های هواپیمایی در خصوص عبور از حریم هوایی عربستان مطرح کردند.

صنعا از اجرای معادله فرودگاه در برابر فرودگاه و محاصره در برابر محاصره خبر داد. لازم به ذکر است که جنگنده های سعودی روز دوشنبه فرودگاه صنعا را بمباران کردند تا مانع فرودگاه یک هواپیمای غیر نظامی ایرانی شوند؛ اقدامی که با شکست رو به رو شد.