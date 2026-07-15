جوان آنلاین: نیروهای مسلح یمن از طریق رسانه جنگی خود، هشدار شدید اللحنی را به تمامی شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر عدم پرواز در حریم هوایی عربستان صادر کردند.

این نیروها تأکید کردند که شرکت‌های بین المللی باید «این هشدارها را تا زمان رفع محاصره از فرودگاه بین‌المللی صنعا جدی بگیرند». به این ترتیب صنعا معادله «فرودگاه در برابر فرودگاه و محاصره در برابر محاصره» را به اجرا گذاشته است.

صنعا در این بیانیه بر پایبندی خود به شکستن محاصره یمن تأکید کرده وبا تهدید به گسترش حمله به فرودگاه‌های عربستان در صورت وقوع جنگ، اعلام کرد که توقف فعالیت فرودگاه صنعا طی سالیان متمادی، یک «جنایت انسانی» است که میلیون‌ها غیرنظامی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این هشدار پس از آن صادر شد که یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن، حمله به فرودگاه بین‌المللی ابها در عمق خاک عربستان را با تعدادی موشک بالستیک و پهپاد اعلام کرد.

وی تأکید کرد که این عملیات با موفقیت به تمامی اهداف خود دست یافته و به عنوان اولین پیام در پاسخ به تجاوز به فرودگاه بین‌المللی صنعا محسوب می‌شود؛ وی همچنین افزود که در صورت ادامه اعمال محاصره بر فرودگاه‌های یمن، روند پاسخگویی گسترش خواهد یافت.

دوشنبه گذشته نیروی هوایی متجاوزان سعودی ، با انجام چندین حمله هوایی، فرودگاه بین‌المللی صنعا را هدف قرار دادند که منجر به خارج شدن باندهای فرودگاه از مدار عملیاتی شد. این اقدام با هدف جلوگیری از فرود یک هواپیمای مسافربری ایرانی متعلق به شرکت «ماهان» صورت گرفت که حامل هیئتی از یمن بود که برای شرکت در مراسم تشییع پیکر امام خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، به کشورمان سفر کرده و در راه بازگشت به یمن بودند. ناظران مسائل بین‌المللی، هدف از این حمله را جلوگیری از تثبیت شکستِ محاصره سعودی-آمریکایی بر یمن می دانند.

ائتلاف متجاوز سعودی از روز ۹ آگوست ۲۰۱۶، ممنوعیت کامل پرواز در حریم هوایی یمن را اعمال کرده اند که منجر به بسته شدن کامل فرودگاه صنعا برای پروازهای تجاری شد. این در حالی است که این فرودگاه شریان اصلی کشور محسوب می‌شود و به حدود ۲۰ میلیون نفرخدمات‌رسانی می‌کند.