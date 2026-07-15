انصارالله: «طوفان الأقصی» را تا نابودی اسرائیل ادامه خواهیم داد

جوان آنلاین: «حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، به مناسبت دومین سالگرد شهادت «محمد الضیف»، فرمانده کل گردان‌های عزالدین القسام، بر تداوم حمایت این جنبش از ملت فلسطین و مقاومت آن تأکید کرد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری شهاب، محمد الضیف را فرمانده‌ای برجسته توصیف کرد که نقش مهمی در تقویت توان نظامی مقاومت فلسطین و تثبیت معادلات بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی ایفا کرده است.

الاسد با بیان اینکه نیروهای مسلح یمن به آرمان‌های فرماندهان شهید مقاومت در فلسطین و لبنان پایبند هستند، اظهار داشت حمایت از مقاومت و مقابله با رژیم صهیونیستی و حامیان آن تا زمان توقف جنگ، رفع محاصره نوار غزه و احقاق حقوق ملت فلسطین ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با ستایش از «ایستادگی اسطوره‌ای» مقاومت فلسطین در جنگ غزه خواند، تأکید کرد: اراده‌ای که عملیات «طوفان الاقصی» را رقم زد، توان ادامه مسیر تا پایان اشغالگری و بازپس‌گیری حقوق فلسطینیان را دارد.

انصارالله یمن از آغاز جنگ غزه، با انجام حملات موشکی و پهپادی علیه اهداف اسرائیلی و نیز اعمال محدودیت بر تردد کشتی‌های مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ، دریای عرب و اقیانوس هند، حمایت خود از مقاومت فلسطین را اعلام کرده است.