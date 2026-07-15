در میانه بحران‌های داخلی، نتانیاهو با تصویب قانونی جنجالی، معافیت سربازی حریدی‌ها را تضمین کرد تا بقای دولت شکننده خود را با امتیاز دادن به این جریان مذهبی بخرد.

جوان آنلاین: در شرایطی که رژیم صهیونیستی با بحران‌های عمیق ساختاری و انشقاق‌های بی‌سابقه داخلی دست‌به‌گریبان است، بنیامین نتانیاهو برای جلوگیری از فروپاشی کابینه ائتلافی خود، دست به عقب‌نشینی بزرگی زد.

پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) در اقدامی که شکاف میان نهاد سیاسی و نظامی این رژیم را تعمیق کرده، با تصویب قوانینی جنجالی، معافیت طلاب مدارس مذهبی (حریدی‌ها) از خدمت اجباری نظامی را قانونی کرد.

بر اساس این مصوبات، «مطالعه تورات» به عنوان ارزشی بنیادین در قوانین این رژیم گنجانده شد و همزمان، طرح توقف بازداشت حریدی‌های سربازگریز نیز به تصویب رسید.

ناظران سیاسی معتقدند این اقدام نتانیاهو، نه از سر اعتقاد، بلکه تلاشی مذبوحانه برای جلب رضایت احزاب ارتدوکس در ائتلاف حاکم جهت جلوگیری از سقوط دولت است.

این تصمیم که خشم بسیاری از مخالفان و نهادهای نظامی را برانگیخته، نشان‌دهنده اولویت «بقا در قدرت» برای نتانیاهو نسبت به نیازهای استراتژیک ارتش رژیم صهیونیستی است.

تصویب این قوانین در حالی صورت می‌گیرد که تل‌آویو بیش از هر زمان دیگری درگیر منازعات سیاسی داخلی است و دولت فعلی در مسیر برگزاری انتخاباتی زودهنگام و پرخطر قرار دارد.