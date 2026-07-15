\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0622\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u00ab\u0628\u0646\u06cc\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0647\u0648\u00bb \u0646\u062e\u0633\u062a\u200c\u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0698\u06cc\u0645\u060c \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0648\u0627\u0634\u0646\u06af\u062a\u0646 \u0633\u0641\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n\u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0645\u062d\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u06cc\u0627 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0642\u06cc\u0642 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0622\u0646 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.