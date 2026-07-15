جوان آنلاین: در ادامه پاسخهای قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تحرکات خصمانه واشنگتن، تصاویر منتشر شده توسط رسانههای عربی حاکی از آن است که موشکهای شلیک شده با عبور از سدهای دفاعی، مستقیماً به اهداف خود در پایگاه نیروهای تروریست آمریکایی در شمال شرقی اردن برخورد کردهاند.
این حمله دقیق، ضمن درهمکوبیدن تأسیسات این پایگاه، بار دیگر پوشالی بودن ادعاهای ایالات متحده در زمینه قدرت پدافندی و آمادگی نظامیاش را در برابر اراده جمهوری اسلامی به اثبات رساند.
این عملیات نشاندهنده ناتوانی سامانههای آمریکایی در برابر قدرت موشکی ایران است.