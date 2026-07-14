ترامپ: در تلاش برای تأمین امنیت هرمز هستیم؛ به نفت منطقه نیاز نداریم!

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه در دیدار با علی الزیدی نخست وزیر عراق در سخنانی با بیان وعدههای واهی ادعا کرد: ما در بخش نفت، شراکتی قوی با عراق خواهیم داشت و بهزودی آن را اعلام خواهیم کرد. شرکتهای نفتی در مقیاسی بیسابقه وارد عراق خواهند شد. روابط ما با عراق به روابطی استثنایی و عالی تبدیل شده است. عراق پتانسیل بالایی دارد و ما قراردادهای بسیاری با آن منعقد خواهیم کرد.
به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا سپس مدعی شد: مایل بودم که «الزیدی» به نخست وزیری عراق برسد، زیرا رقیب او مواضعی خصمانه نسبت به واشنگتن دارد. من معتقد نیستم که ما به حضور نظامی در عراق نیاز داریم.
دونالد ترامپ از سر استیصال در تلاش برای تفرقه افکنی در روابط میان تهران و بغداد، مدعی شد: ایران باری بر دوش عراق است، زیرا به عنوان یک قلدر نسبت به کشورهای خاورمیانه (غرب آسیا) عمل میکند. اوضاع در خصوص خلع سلاح گروهها در عراق به خوبی پیش میرود. پیشتر هراسی از ایران در منطقه وجود داشت، اما اکنون کشورهای خاورمیانه (غرب آسیا) خود را از شر یک نیروی مسلط خلاص کردهاند!
وی در حالی که میکوشد نابسامانیهای اقتصادی کشورش که در پی تجاوز پرهزینه وی به خاک ایران رخ داده است را به گونهای توجیه کند، مدعی شد: از آنجایی که به نفت منطقه نیازی نداریم، من تعرفه ۲۰ درصدی را پیشنهاد دادم. پس از دریافت پیامهایی از کشورهای منطقه که پیشنهاد سرمایهگذاری معاوض را مطرح کرده بودند، از اعمال تعرفههای تردد در تنگه هرمز منصرف شدم. ما از سرمایهگذاری در ایالات متحده در ازای محافظت از تنگه هرمز، به جای تعرفههایی که دوست ندارم، استقبال میکنیم. معتقدم ایران و حزب الله به لایحه تحریمهای روسیه افزوده خواهند شد.
ترامپ بی اشاره به اینکه تنگه راهبردی هرمز پیش از تجاوز این کشور به خاک ایران امن بود، ادعا کرد: در حال تلاش برای تأمین امنیت تنگه هرمز هستیم.
رئیس جمهور آمریکا که به دنبال پاسخی برای افکار عمومی کشورش و جهانیان در خصوص تنش آفرینیهای مکرر و تجاوز غیرقانونی به خاک ایران است، سپس با وارونه سازی حقایق مدعی شد: ایرانیها اولین شلیک را انجام دادند و ما پاسخ دادیم!
دونالد ترامپ توهمات و دروغ هایش را در خصوص تفاهم نامهای که هرگز بندهای آن را اجرایی نکرد، اینگونه مطرح کرد: از لغو محاصره دریایی یا اعطای معافیتهای تحریمی به ایران پشیمان نیستم؛ من به آنها فرصتی برای دستیابی به توافق دادم!