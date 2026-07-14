کد خبر: 1368807
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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
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کشف شبکه سازمان‌یافته پولشویی ۱۰ هزار میلیارد ریالی در کردستان

کشف شبکه سازمان‌یافته پولشویی ۱۰ هزار میلیارد ریالی در کردستان فرمانده انتظامی کردستان، از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمان‌یافته پولشویی در ارتباط با پرونده دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.

جوان آنلاین: از پایگاه خبری پلیس، سردار یحیی الهی روز سه شنبه اظهار کرد: در پی ارجاع یک پرونده با موضوع دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و با توجه به انحراف اموال و وجوه دولتی توسط سرشبکه و همدستان وی، رسیدگی تخصصی به موضوع با هماهنگی مرجع قضایی در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، رصد و ردگیری گسترده تراکنش‌های مالی و اجرای نیابت‌های قضایی، موفق به شناسایی شبکه سازمان‌یافته پولشویی و کشف ابعاد فعالیت مجرمانه آن شدند.

برچسب ها: پولشویی ، کردستان ، پلیس امنیت اقتصادی
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