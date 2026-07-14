جوان آنلاین: سخنگویان و مسئولان روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشستی مشترک، ضمن تأکید بر توسعه همکاری‌های رسانه‌ای و انعکاس دستاورد‌های دفاع مقدس، پیام صریح وحدت نیرو‌های مسلح حول محور «اسلام، انقلاب و کشور» را مخابره کردند.

این نشست مشترک را می‌توان فراتر از یک دیدار سازمانی، تبلور راهبرد «وحدت در میدان رسانه» ارزیابی کرد؛ نشستی که ضمن تأکید بر هم‌افزایی در روایت دستاورد‌های دفاعی، بر حمایت قاطع ارتش از سپاه پاسداران در برابر فشار‌ها و فضاسازی‌های خارجی و نیز انسجام همه نیرو‌های مسلح حول محور «اسلام، انقلاب و کشور» تأکید کرد.

نشست مشترک مسئولان روابط عمومی و سخنگویان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با حضور امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی و سخنگوی ارتش، و سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران برگزار شد، حامل پیام‌هایی بود که تنها به حوزه اطلاع‌رسانی محدود نمی‌شود، بلکه از تقویت هماهنگی میان دو بازوی اصلی اقتدار دفاعی کشور در عرصه رسانه و افکار عمومی حکایت دارد. این نشست در شرایطی برگزار شد که جنگ روایت‌ها و عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل تبدیل شده است؛ از این رو، هم‌افزایی رسانه‌ای میان ارتش و سپاه می‌تواند نقش مهمی در انعکاس دقیق واقعیت‌ها، مقابله با روایت‌سازی‌های معارض و تقویت انسجام ملی ایفا کند.

در ابتدای این نشست، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت و قدردانی از حضور حماسی و میلیونی مردم در مراسم بدرقه و تشییع ایشان در ایران و عراق، به مقام شامخ فرماندهان شهید در جنگ تحمیلی، به‌ویژه سردار سرتیپ پاسدار شهید علی‌محمد نائینی، سخنگوی پیشین سپاه، ادای احترام کردند؛ اقدامی که نشان می‌دهد فرهنگ ایثار و شهادت همچنان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های هویت نیرو‌های مسلح و سرمایه‌ای برای استمرار وحدت و انسجام آنان به شمار می‌رود.

در ادامه این نشست هم‌اندیشی که با هدف تعمیق انسجام، همدلی و هم‌افزایی روزافزون برگزار شد، مسئولان دو مجموعه درباره موضوعات مشترک رسانه‌ای و راهکار‌های ارتقای همکاری‌های دوجانبه به صورت تخصصی به بحث و تبادل نظر پرداختند. تمرکز بر هماهنگی در حوزه اطلاع‌رسانی و روابط عمومی، بیانگر آن است که مدیریت افکار عمومی و ارائه روایت دقیق از عملکرد نیرو‌های مسلح، به یکی از اولویت‌های مشترک ارتش و سپاه تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین محور‌های این دیدار، اعلام پشتیبانی و حمایت قاطع ارتش جمهوری اسلامی ایران از سپاه پاسداران در برابر اقدامات و فضاسازی‌های برخی کشور‌ها برای تروریستی خواندن این نهاد انقلابی بود؛ موضعی که در متن نشست به عنوان نمادی از اتحاد ناگسستنی بازوان اقتدار نظامی کشور مورد تأکید قرار گرفت و این پیام را مخابره کرد که فشار‌های خارجی نمی‌تواند در انسجام نیرو‌های مسلح خللی ایجاد کند.

در بخش دیگری از این نشست نیز توافقات مهمی درباره انعکاس دقیق، هماهنگ و شایسته عملکرد نیرو‌های مسلح در جنگ تحمیلی حاصل شد. بر اساس این توافقات، مقرر شد برنامه‌های مشترکی در حوزه‌های مختلف ارتباطات و روابط عمومی تدوین و در سطح رسانه‌ها اجرایی شود تا روایت عملکرد و دستاورد‌های نیرو‌های مسلح با هماهنگی بیشتر و انسجام رسانه‌ای گسترده‌تری در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. این تصمیم را می‌توان گامی در جهت ارتقای هماهنگی میان نهاد‌های رسانه‌ای نیرو‌های مسلح دانست؛ اقدامی که علاوه بر افزایش اثربخشی اطلاع‌رسانی، ظرفیت بیشتری برای مقابله با جنگ شناختی و عملیات رسانه‌ای دشمنان فراهم می‌آورد.

شرکت‌کنندگان در پایان این دیدار نیز بر مهم‌ترین پیام این نشست تأکید کردند؛ پیامی که بر وحدت و یکپارچگی تمامی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران حول سه محور «اسلام، انقلاب و کشور» استوار است. این تأکید، علاوه بر نمایش همدلی میان ارتش و سپاه، بیانگر عزم مشترک آنان برای پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و خنثی‌سازی فضاسازی‌ها و جنگ رسانه‌ای دشمنان عنوان شد.

نشست مشترک سخنگویان و مسئولان روابط عمومی ارتش و سپاه را می‌توان نشانه‌ای از حرکت به سمت هم‌افزایی بیشتر در عرصه رسانه، هماهنگی در روایت دستاورد‌های دفاعی، حمایت متقابل از جایگاه نیرو‌های مسلح در برابر فشار‌های خارجی و تثبیت پیام وحدت و انسجام میان تمامی ارکان دفاعی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد؛ پیامی که به گفته شرکت‌کنندگان، بر محور‌های «اسلام، انقلاب و کشور» استوار بوده و جهت‌گیری مشترک نیرو‌های مسلح در صیانت از امنیت و ارزش‌های ملی را به نمایش می‌گذارد.