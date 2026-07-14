نظامیان اشغالگر علاوه بر نفوذ به روستای «البصالی» در حومه جنوبی قنیطره اقدام به بازرسی منازل اهالی این منطقه و ایجاد پست بازرسی در فاصل شهرک‌های «خان ارنبه» و «اوفانیا» کردند. نظامیان اشغالگر در استان درعا نیز علاوه بر پیشروی در روستای «معریه»، مسیر منتهی به پادگان «الجزیره» را پاکسازی کردند.

جوان آنلاین: به نقل از روسیا الیوم، منابع محلی در استان قنیطره سوریه از یورش یک واحد نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به روستای «البصالی» در حومه جنوبی این استان و بازرسی خانه‌های اهالی خبر دادند.

به گزارش ایرنا، این منابع به رسانه‌ها اعلام کردند که یک یگان نظامی ارتش رژیم اشغالگر متشکل از هشت خودروی نظامی، بامداد امروز (سه‌شنبه) وارد روستای البصالی شده و اقدام به تفتیش شماری از منازل شهروندان کرده است. اگرچه این عملیات موردی از بازداشت غیرنظامیان به همراه نداشت، اما حضور نظامیان صهیونیست فضای رعب و نگرانی شدیدی را میان ساکنان این روستا ایجاد کرده است.

در همین حال، منابع محلی در استان درعا نیز گزارش دادند که یک نیروی نظامی رژیم صهیونیستی متشکل از دو خودرو و یک دستگاه لودر، دقایقی پیش با ورود به پادگان «الجزیره» در روستای «معریه» واقع در حومه غربی درعا، اقدام به بازگشایی مسیر منتهی به این پادگان کرده و پس از آن به مواضع خود عقب‌نشینی کردند.

گزارش‌های تکمیلی حاکی از آن است که شامگاه دوشنبه نیز یک نیروی نظامی صهیونیست با برپایی ایست بازرسی در جاده حد فاصل شهرک‌های «خان ارنبه» و «اوفانیا» در حومه قنیطره و در نزدیکی نوار مرزی، عابران و خودرو‌های عبوری را به شدت مورد بازرسی قرار دادند.

این تحرکات میدانی در حالی صورت می‌گیرد که ارتش رژیم صهیونیستی در چارچوب اقدامات روزانه خود برای تحمیل سلطه بر بخش‌هایی از حومه قنیطره و درعا، فعالیت‌های خود را تشدید کرده است؛ موضوعی که موجب تداوم وضعیت نگرانی و ناامنی میان شهروندان سوری در این مناطق شده است.