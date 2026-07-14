جوان آنلاین: یک منبع آگاه در استانداری هرمزگان در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم از حمله جدید دشمن آمریکایی به جزیره قشم خبر داد.

به گزارش تسنیم، وی اظهار کرد: ساعت ۱۹ امروز، پرتابه‌های دشمن آمریکایی نقطه‌ای در جزیره قشم را هدف قرار دادند.

این منبع آگاه افزود: تیم‌های عملیاتی و دستگاه‌های مسئول بلافاصله در محل حاضر شده‌اند و ارزیابی‌های اولیه برای بررسی ابعاد حادثه، میزان خسارات در حال انجام است.

وی تأکید کرد: جزئیات تکمیلی این حادثه پس از پایان بررسی‌های میدانی و جمع‌بندی گزارش‌های اولیه از سوی مراجع ذی‌صلاح اطلاع‌رسانی خواهد شد.

خبار تکمیلی درباره این حمله متعاقباً منتشر خواهد شد، اما تا این لحظه در سایر نقاط استان هیچ برخورد و اصابتی گزارش نشده است.