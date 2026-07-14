کد خبر: 1368795
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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی
گفت‌وگوی «جوان» با جعفر قادری، عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس

مبلغ فردی وام اشتغال به ۳۵۰ میلیون تومان برسد

حانيه مسجودي

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است باید مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم باشد، به نحوی که بتواند زمینه را برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید مهیا کند و به توانمندسازی مددجویان نهاد‌های حمایتی بینجامد و با ۲۰۰ میلیون تومان امکان راه‌اندازی کسب‌وکار و ایجاد اشتغال برای مددجویان وجود ندارد و باید مبلغ آن به حداقل ۳۵۰ میلیون تومان برسد. 
 
در قانون بودجه ۱۴۰۵ ردیف اعتباری برای پرداخت وام اشتغال پیش‌بینی شده است، اما با وجود گذشت سه ماه از سال جدید، هنوز تأمین اعتبار بانک‌ها برای پرداخت وام اشتغال انجام نشده است. این در حالی است که بر اثر جنگ تحمیلی اخیر، کسب‌وکار‌ها و معیشت مردم به شدت آسیب دیده است و باید حمایت جدی از آنها به عمل بیاید. مبلغ وام اشتغال ۲۰۰ میلیون تومان است. کارشناسان بر این باورند که این مبلغ برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید یا سهیم شدن مددجویان در پنل‌های خورشیدی کفایت نمی‌کند. بر همین اساس، نیاز است مبلغ وام اشتغال به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. به موازات افزایش مبلغ وام اشتغال، نیاز است تسهیل شرایط بازپرداخت نیز در دستور کار باشد. در غیر این صورت، وام‌گیرندگان و به‌ویژه مددجویان نهاد‌های حمایتی قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند. به زعم کارشناسان، اگر وام اشتغال به موقع و متناسب با تورم در اختیار مددجویان قرار نگیرد، عملاً کارساز نیست؛ زیرا نه تنها به توانمندسازی متقاضیان و مددجویان نهاد‌های حمایتی نمی‌انجامد، بلکه برایشان مشکل ایجاد می‌کند. اعطای وام اشتغال در عمل وابسته به این امر است که هر چه سریع‌تر تأمین مالی بانک‌ها صورت بگیرد. 
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در گفت‌و‌گو با «جوان» در خصوص لزوم افزایش مبلغ وام اشتغال از ۲۰۰ به ۳۵۰ میلیون تومان و تأمین اعتبار بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مورد نظر و تسهیل شرایط بازپرداخت وام اشتغال، با تأکید بر اینکه این موضوع که بر اساس واقعیات و شواهد، ۲۰۰ میلیون تومان برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید کفایت نمی‌کند، تصریح کرد: طی ماه‌های اخیر بر اثر جنگ تحمیلی، تورم شدیدی در کشور به وجود آمده است. بر همین اساس، مبالغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۵ برای وام اشتغال نمی‌تواند جوابگوی هزینه‌ها برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید باشد. وی ادامه داد: نیاز است مبلغ وام اشتغال به اندازه‌ای باشد که وام‌گیرنده بتواند یک کسب‌وکار جدید راه‌اندازی کند. همچنین طرح کمیته امداد امام خمینی (ره) مبنی بر به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنل‌های خورشیدی نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد. برای تحقق این طرح، نیازمند اعطای وام اشتغال متناسب با تورم به مددجویان هستیم. 
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: باید بررسی‌های لازم به عمل بیاید و مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم افزایش پیدا کند. اگر سقف وام اشتغال برای هر فرد در قانون مشخص نشده باشد، امکان تغییر آن توسط دولت وجود دارد. 
قادری گفت: باید مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم باشد، به نحوی که بتواند زمینه را برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید مهیا کند و به توانمندسازی مددجویان نهاد‌های حمایتی بینجامد و با ۲۰۰ میلیون تومان امکان راه‌اندازی کسب‌وکار و ایجاد اشتغال برای مددجویان وجود ندارد و باید مبلغ آن به حداقل ۳۵۰ میلیون تومان برسد. وی ادامه داد: اگر مبلغ وام اشتغال نتواند مددجویان را به درآمد پایدار برساند، عملاً به جای اینکه کمک‌کننده باشد، برایشان مشکل ایجاد می‌کند؛ زیرا ضمن اینکه شغلی ایجاد نمی‌شود، باید مددجویان نسبت به بازپرداخت وام اشتغال اقدام کنند. این شرایط به ضرر مددجویان و در نهایت کشور است. 
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تأمین اعتبار بانک‌ها برای وام اشتغال یک ضرورت است. آنچه در قانون بودجه پیش‌بینی شده است، باید اجرایی شود. هر چقدر تأمین اعتبار بانک‌ها دیرتر انجام شود، عملاً بر اثر تورم از ارزش تسهیلات کاسته می‌شود. به این ترتیب، هدف قانون‌گذار از پیش‌بینی وام اشتغال مبنی بر حمایت از اقشار ضعیف جامعه محقق نمی‌شود. قادری گفت: مددجویان نهاد‌های حمایتی جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه به حساب می‌آیند و حمایت از آنها در قالب وام اشتغال ضرورت دارد. هر چقدر شرایط بازپرداخت وام‌ها تسهیل شود و مبلغ آن همتراز با تورم افزایش پیدا کند، کمک بیشتری به این اقشار می‌شود. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: وام اشتغال جزو تسهیلات خرد و حمایتی محسوب می‌شود. اعطای به موقع این وام‌ها می‌تواند به بهبود معیشت اقشار ضعیف جامعه کمک کند؛ به‌ویژه با توجه به اینکه قرار است وام اشتغال مددجویان در پنل‌های خورشیدی به کار بیفتد، اعطای به موقع و متناسب با تورم وام اشتغال اهمیت دارد.

منبع: جوان آنلاین
برچسب ها: بودجه ، مجلس ، اقتصاد
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