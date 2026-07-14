کد خبر: 1368794
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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی
هادی اسماعیلی 

اظهارات نسنجیده مقامات آلمان به بسته شدن تنگه هرمز روی اروپا منجر می‌شود 

اظهارات نسنجیده مقامات آلمان به بسته شدن تنگه هرمز روی اروپا منجر می‌شود  اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آلمان درباره لزوم پرداخت هزینه عملیات احتمالی مین‌روبی در تنگه هرمز از سوی ایران، در حالی مطرح می‌شود که این اظهارات می‌تواند منجر به بستن دائمی تنگه هرمز روی کشور‌های اروپایی، به‌ویژه آلمان شود. 

اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آلمان درباره لزوم پرداخت هزینه عملیات احتمالی مین‌روبی در تنگه هرمز از سوی ایران، در حالی مطرح می‌شود که این اظهارات می‌تواند منجر به بستن دائمی تنگه هرمز روی کشور‌های اروپایی، به‌ویژه آلمان شود. 
در ۱۵ تیر ۱۴۰۵، یوهان واده‌فول، وزیر امور خارجه آلمان، با طرح ادعای مسئولیت ایران در تأمین هزینه‌های احتمالی مین‌روبی تنگه هرمز، بر آزادی کشتیرانی در این آبراه تأکید کرد. همچنین در مواضعی زیاده‌خواهانه ادعا کرد ایران باید آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز را تضمین کند. وی همچنین حزب‌الله را عامل اصلی مشکلات لبنان دانست و بار دیگر مواضع انتقادی برلین درباره نقش ایران و متحدانش در تحولات منطقه را تکرار کرد. این در حالی است که آلمان از ابتدای انقلاب اسلامی، همگام با سیاست‌های امریکا علیه ایران حرکت کرده و اقدامات خصمانه متعددی را بر ضد کشور به اجرا گذاشته است. این کشور در جنگ تحمیلی هشت‌ساله با ارائه تسلیحات و تجهیزات پیشرفته نظامی و شیمیایی به رژیم صدام، نقش مؤثری در تقویت ماشین جنگی دشمنان ایران ایفا نمود. 
بررسی‌های کارشناسی و آماری نشان می‌دهد که آلمان به‌رغم وابستگی مستقیم کمتر به مسیر تنگه هرمز، از نظر اقتصادی به طور غیرمستقیم به این آبراه راهبردی وابسته است. بستن تنگه هرمز به دست نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران باعث افزایش قیمت انرژی و کاهش رشد اقتصادی در کشور‌های اروپایی، به‌ویژه آلمان می‌شود. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد آلمان، جنگ اخیر امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در غرب آسیا و اختلال در تنگه هرمز، دولت این کشور را مجبور به کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی خود برای سال ۲۰۲۶ از ۱ درصد به نیم درصد کرده است. همچنین گزارش‌ها حاکی است که قیمت سوخت هواپیما در اروپا بیش از دو برابر شده و صدراعظم آلمان، شورای امنیت ملی این کشور را برای بررسی احتمال کمبود سوخت جت تشکیل داده است. به گزارش وزارت اقتصاد آلمان، تورم در این کشور در آوریل (فروردین) ۲۰۲۶ به ۹/۲ درصد افزایش یافته که افزایش هزینه‌های انرژی به عنوان عامل اصلی این روند شناخته می‌شود. صنایع انرژی‌بر آلمان، از جمله تولیدکنندگان مواد شیمیایی، کاغذ، شیشه و فلزات که حدود ۶/۷۶ درصد از کل مصرف انرژی صنعتی این کشور را به خود اختصاص داده‌اند، تحت تأثیر افزایش قیمت انرژی قرار گرفته‌اند. 
بر این اساس لازم است کشور‌های اروپایی، به‌ویژه آلمان، بدانند که اظهارات نسنجیده و اقدامات مداخله‌جویانه، نه‌تنها امنیت تنگه را برای آنها به خطر می‌اندازد، بلکه منجر به بسته شدن همیشگی این آبراه بر روی کشتی‌های این کشور و نیز به طور همزمان دیگر کشور‌های متخاصم اروپایی، به‌ویژه انگلیس و فرانسه می‌شود. مسئولان کشور نیز بار‌ها به صورت قاطع حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را به عنوان جزء لاینفک آب‌های سرزمینی خود محفوظ دانسته و هرگونه اقدام یا اظهارنظر خلاف این اصل را تهدید علیه امنیت ملی و منطقه معرفی کرده‌اند؛ لذا نقض حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و اظهارات غیرمسئولانه مقامات اروپایی، به هیچ وجه قابل پذیرش نبوده و با پاسخ قاطع و متناسب جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد. در نتیجه ضرورت دارد مسئولان، ضمن خودداری از هرگونه اظهارنظر نسنجیده درباره حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، سایر کشور‌های متخاصم اروپایی را نیز در این زمینه توجیه نمایند و از تکرار مواضع مداخله‌جویانه جلوگیری کنند.

برچسب ها: آلمان ، تنگه هرمز ، اقتصاد
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