جوان آنلاین: افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت و نگرانی کشورها از بروز بحران غذایی که در پی اقدامات جنگطلبانه طبقه آپستین اتفاق افتاده، بار دیگر دنیا را با کمبود نفت و مشتقات آن و بحران صنعت غذا روبهرو کرده است. اکنون اقتصاد جهانی، بهای ناامنی در منطقهای را میپردازد که هیچ جایگزین فیزیکی برای آن در جغرافیای سیاسی جهان وجود ندارد. رئیس رژیم تروریستی امریکا که اکنون لقب دزد دریایی را یدک میکشد، در توییتی در فضای مجازی اعلام کرد که تنگه هرمز را باز خواهد کرد؛ اما برای هر کشتی که از تنگه خارج میشود، مالک نفت باید ۲۰ درصد به او بپردازد! کنشگران پیشبینی میکنند که اگر ترددها در تنگه هرمز در سطح فعلی یا همان ۱۰ درصد نرمال باقی بماند، اقتصاد جهانی نه با یک رکود ساده، بلکه با یک فروپاشی ساختاری در بخش انرژی و زنجیره تأمین و بحران غذایی مواجه خواهد شد.
تنگه هرمز همچنان مهمترین عامل در نوسانات جهانی قیمت نفت است؛ بعد از عهدشکنیها و تجاوزهای روزهای اخیر امریکا به نوار ساحلی جنوب ایران، «تنگه هرمز» تحت رصد هوشمند نیروهای مسلح ایران، به روی تردد غیرایمن ناوگان دریایی بسته شد. دادههای تکاندهنده رهگیری شناورها نشان میدهد تنگه هرمز، مسیر عبور ۲۰ درصد نفت جهان، در وضعیت فلج نسبی قرار گرفته است و سقوط ترددها به ۱۱ فروند در شبانهروز، نه تنها یک آمار نیست؛ بلکه زنگ خطر یک شوک بزرگ اقتصادی است که از جهش بیسابقه قیمت نفت و گاز گرفته تا تورم جهانی کالاهای اساسی را به دنبال دارد. این در حالی است که بر اساس تازهترین برآوردهای مؤسسه ردیابی نفتکشها (TankerTrackers)، در بازه ۲۶ روزه پس از امضای تفاهمنامه اسلامآباد میان ایران و امریکا، بیش از ۸۰میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی از ایران به بازارهای خارجی ارسال شده که ارزش تقریبی آن با قیمتهای فعلی بیش از ۶ میلیارد دلار برآورد میشود. پیشتر نیز این مؤسسه اعلام کرده بود که نزدیک به ۳۰میلیون بشکه نفت خام ایران هنوز بارگیری یا صادر نشده و در انتظار انتقال به مقصد است.
بر اساس این ارزیابی، اگر محدودیتهایی بر تولید نفت ایران اعمال شود، امکان استفاده از حدود ۶۰ میلیون بشکه ظرفیت ذخیرهسازی شناور در منطقه وجود دارد؛ ظرفیتی که میتواند برای حفظ توازن عرضه و مدیریت صادرات مورد استفاده قرار گیرد.
هشدار رئیسجمهور برزیل نسبت به گرانی
به گزارش فارس، «لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا» رئیسجمهور برزیل بامداد سهشنبه حملات تجاوزکارانه امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، به دستور «دونالد ترامپ» دیوانه را رد کرد. داسیلوا طی سخنرانی در مراسمی در «سائو پائولو» گفت: «ما حمله امریکا به ایران را رد میکنیم و هشدار میدهیم که هزینه جنگ در قیمت کالاهای اساسی غذایی منعکس خواهد شد». به نوشته رسانههای برزیلی، وی سپس طرحهای رئیسجمهور امریکا برای وضع عوارض سنگین بر کشتیهایی را که از تنگه هرمز عبور میکنند به مثابه «دزدی دریایی» توصیف کرد. رئیسجمهور برزیل در این باره توضیح داد: «ترامپ توییت کرد که تنگه هرمز را باز خواهد کرد. اما برای هر کشتی که از تنگه خارج میشود، مالک نفت باید ۲۰ درصد به او بپردازد. این دزدی دریایی محسوب میشود».
داسیلوا سپس تصریح کرد که ادعای امریکا مبنی بر ساخت سلاح هستهای توسط ایران، دروغ دیگری است مانند ادعای سلاحهای کشتار جمعی صدام، دیکتاتور معدوم عراق.
نفت برنت ۸۵ دلاری شد
به گزارش تسنیم، در پی ادامه تنشها و دخالتهای بلاوجه امریکا در امور حملونقل دریایی خلیج فارس و تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت از روز دوشنبه روند افزایشی خود را در پیش گرفت و رکورد رشد ۱۰درصدی در یک روز را به ثبت رساند. نفت برنت در ادامه رشد قیمت نفت در روز گذشته به مرز ۸۵ دلاری در هر بشکه رسید.
صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه دارد
همچنین محسن پاکنژاد، وزیر نفت، با تأکید بر اینکه وزارت نفت سالهاست سازوکارهای لازم برای بیاثرکردن تحریمهای امریکا را طراحی و حفظ کرده است، گفت: با وجود لغو معافیت ۶۰روزه، روند صادرات نفت ایران طبق روال گذشته ادامه دارد و در این زمینه مشکلی ایجاد نخواهد شد.
پاکنژاد تأکید کرد: با توجه به اینکه ساختارهای پیشبینی شده برای تداوم صادرات نفت حفظ شده است، روند صادرات نفت کشور همچنان مطابق گذشته ادامه دارد و در این زمینه، به لطف خدا، با مشکلی روبهرو نمیشویم.
ایران دومین تولیدکننده نفت خام در اوپک
جدیدترین گزارش دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) حاکی از آن است که ایران در ماه ژوئن ۲۰۲۶ با افزایش تولید نفت خام، جایگاه خود را به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ این سازمان حفظ کرده است.
بر پایه آمار منتشرشده از سوی اوپک و با استناد به منابع ثانویه، مجموع تولید نفت کشورهای عضو این سازمان در ماه ژوئن به ۲۲ میلیون و ۲ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به ماه مه، افزایشی معادل ۳ میلیون و ۵۱ هزار بشکه در روز را نشان میدهد.
طبق این گزارش، تولید نفت ایران در بازه یادشده با رشد ۱۵۵ هزار بشکهای همراه بوده و از ۲ میلیون و ۲۸۶ هزار بشکه در روز در ماه مه، به ۲ میلیون و ۴۴۱هزار بشکه در روز رسیده است.
توقف صادرات گاز مایع قطر
از هفته گذشته که یکی از نفتکشهای حامل گاز طبیعی مایع متعلق به قطر در آبهای نزدیک به تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت، این کشور تاکنون هیچ محموله بارگیری شدهای را از این آبراه استراتژیک عبور نداده است. این در حالی است که قطر به تازگی و پس از جنگ علیه ایران، صادرات محمولههای ال ان جی خود را آغاز کرده بود.
قطر که پس از امریکا، دومین صادرکننده بزرگ ال ان جی در جهان به شمار میرود، معمولاً بخش عمدهای از صادرات گاز خود را از این مسیر حیاتی انجام میدهد؛ اما این حادثه باعث شده است که ارسال محمولههای جدید به حالت تعلیق درآید و نگرانیها درباره امنیت عبور و مرور در این منطقه به واسطه حضور امریکا افزایش یابد.
در واکنش به ممنوعیت صادرات گاز مایع قطر، بازارهای انرژی اروپا با شوک جدی مواجه شدهاند. به طوری که قیمت گاز طبیعی در بازارهای مرجع اروپا نسبت به هفته گذشته رشد چشمگیری معادل ۱۳ درصد را تجربه کرده است و به بالاترین سطح خود از اوایل ماه آوریل سال جاری میلادی رسیده است. این افزایش قیمت، نگرانیهایی را درباره تأمین انرژی در فصل سرما و همچنین اثرات تورمی آن بر اقتصاد کشورهای اروپایی به همراه داشته است. کارشناسان معتقدند که ادامه این وضعیت میتواند زنجیره تأمین جهانی انرژی را با چالشهای جدیتری روبه رو کند.